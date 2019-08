Si addormenta per terra in via San Lorenzo, la Municipale non riesce a svegliarlo e all’ospedale scoprono che aveva mischiato farmaci e alcol

Alessandria – Un colpo di sonno o di sole? Macché. Era soprattutto ubriaco l’uomo che, stamane intorno alle 10.30, si è coricato a terra nel bel mezzo di Via San Lorenzo, all’altezza del civico 54, addormentandosi con la propria mountain bike stesa accanto.

Il vero problema, però, è che nessuno riusciva a svegliarlo, e addirittura gli agenti della Municipale hanno dovuto attendere l’intervento del 118 per assistere a qualche segnale di ripresa. Una volta caricato sull’ambulanza, l’uomo ha infatti cominciato a scuotersi dal suo torpore ed è stato accompagno in ospedale per accertamenti.

Si è scoperto in seguito che si trattava di un quarantaseienne bulgaro senza fissa dimora, il quale, per motivi non meglio precisati, era già finito al pronto soccorso ieri sera per poi esser dimesso oggi in prima mattinata. Ai farmaci somministratigli, l’uomo è però andato a mischiare una bella quantità di birra. Da lì il suo stato di profonda spossatezza e stordimento, fino al crollo fisico che ne ha reso necessario il ritorno in ospedale.

Già a mezzogiorno e mezzo, il quarantaseienne sembrava tuttavia stare molto meglio, tanto che si è presentato sulle sue gambe al comando dei Vigili per farsi restituire la bici sequestrata neanche un paio d’ore prima in seguito al suo ricovero.