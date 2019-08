Tenta di notte di entrare in casa di una novantenne sfondando la porta d’ingresso: bloccato dai Carabinieri

Prarolo – Aveva cercato di entrare in casa di un’anziana ma grazie alla prontezza di un vicino e all’intervento dei carabinieri lui, un indiano di 22 anni, non è riuscito nel suo intento ed è stato arrestato per tentato furto in abitazione.

È successo a Prarolo, nel vercellese, nella notte tra mercoledì e giovedì.

La proprietaria di casa, ultranovantenne, e la donna che l’assiste sono state svegliate da alcuni colpi sulla porta d’entrata. Qualcuno stava cercando di entrare, prendendo a spallate la porta. Prima il ladro aveva anche suonato il campanello e, non avendo avuto risposta, ha pensato probabilmente che nell’abitazione non ci fosse nessuno.

E allora ha tentato di forzare la porta ma un vicino, sentendo i rumori, si è affacciato alla finestra e, capita la situazione, ha subito chiamato i Carabinieri.

Il ladro è stato, così, sorpreso mentre stava tentando di far cedere i cardini della porta. Alla vista dei militari ha anche provato la fuga a piedi ma è stato rincorso, bloccato ed arrestato.

Processato per direttissima in Tribunale, ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione.