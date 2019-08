Tira dritto con l’auto e investe due persone, madre e figlio, ricoverate all’Ospedale di Alessandria

Tortona – Poteva essere un incidente mortale quello che la mattina di mercoledì 7 agosto, intorno alle 10.45, ha visto una Fiat Punto travolgere letteralmente G.M. e C.G., una donna di 65 anni e il figlio trentaduenne mentre camminavano nell’area esterna del centro commerciale Oasi di Tortona. Alla guida dell’auto c’era B.V., un cinquantaseienne di Sale che, per motivi ancora da chiarire, nel percorrere la corsia d’uscita verso la rotonda dell’Oasi ha tirato dritto invece di seguire la curva e ha poi invaso il passaggio pedonale centrando in pieno madre e figlio per poi finire contro un albero. I due, scaraventati a terra, sono subito apparsi in gravi condizioni, tanto che gli operatori del 118, accorsi poco dopo, ne hanno disposto l’immediato trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale di Alessandria. Ormai fuori pericolo di vita, madre e figlio, entrambi residenti a Tortona, restano comunque ricoverati a causa delle lesioni riportate nell’impatto e nella conseguente caduta a terra. B.V., che non è risultato vittima di malore, né tantomeno sotto l’influsso di alcol o droghe, s’è l’è invece cavata con ferite di lieve entità.

Oltre alle ambulanze, sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale di Tortona. La documentazione relativa al caso è stata inviata stamane in Procura.