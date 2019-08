Condannata per aver colpito al volto una donna con una spranga

Alessandria – Una ragazza di Alessandria, Sonia Coppo di 24 anni, è stata condannata per direttissima a 8 mesi di reclusione colpevole di aver colpito una donna con una spranga di ferro, nel corso di un violento litigio per motivi non del tutto chiariti, procurandole gravi ferite al volto. I fatti risalgono alla notte di giovedì 8 agosto quando la donna è stata tratta in arresto dai carabinieri, intervenuti per una chiamata di un vicino, per violazione di domicilio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima aveva aggredito un’altra donna colpendola al volto con una sbarra di ferro. Quindi avrebbe aggredito anche gli uomini della Benemerita a calci e pugni. La condanna è stata trasformata in 16 mesi di libertà controllata.