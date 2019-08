Il senatore Fornaro non è riuscito a salvare Castelletto d’Orba dalla mannaia della tassa per il fondo di solidarietà

Castelletto d’Orba (Anna Briano) – Dalle nostre parti accade che ci siano ancora piccoli Comuni che contribuiscono a finanziare i Comuni più grandi. La legge che prevede questo innaturale rapporto è la n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale nell’ambito della disciplina dell’Imu (Imposta municipale unica) che per metà va allo Stato e per un’altra parte si distribuisce fra i Comuni in base all’istituzione di un fondo di solidarietà. Dal 2014 l’Imu è stata integrata nella Iuc (Imposta unica comunale) insieme a Tasi (seconde case) e Tari (rifiuti), ma la solfa non è cambiata. Anzi, è proprio a causa del minor gettito derivante ai Comuni dal nuovo sistema di esenzione Imu e Tasi, che è stata rideterminata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, sulle spalle dei più piccoli, al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni. Gli è che i Comuni più grossi sono fortemente indebitati a differenza di quelli piccoli, più poveri ma meno o punto indebitati, i quali, paradossalmente, devono mettere mano al portafogli per dare una mano a quelli più grossi. È andata a finire che nella nostra provincia sono sette i Comuni minori costretti a finanziare gli altri 181, compresi quelli delle città maggiori come Alessandria, Casale, Novi, Tortona e Acqui. I sette piccoli Comuni che mettono mano al portafogli sono Ponzone per 300.000 euro; Fabbrica Curone per 89.000; Voltaggio per 68.000; Carrega per 51.000; Castelletto d’Orba per 24.000; Cabella Ligure per 21.000 euro; Cassinelle per 11.000. Ovviamente non mancano le proteste per cui i sindaci hanno chiesto e chiedono l’intervento dei parlamentari dei rispettivi collegi in cui sono stati eletti e, fra questi, emblematica è la figura del senatore Federico Fornaro, 57 anni con una laurea in Scienze Politiche che, prima di andare a Roma in qualità di parlamentare, dal 2004 al 2014 è stato consigliere comunale e quindi sindaco proprio di Castelletto d’Orba, ma anche consigliere alla Provincia di Alessandria, prima nelle file dei Democratici di Sinistra e poi in quelle del Partito Democratico. Ricopriva quegli incarichi proprio nel periodo in cui è stata approvata e poi applicata la famigerata “Legge-Dracula” che succhia il sangue ai Comuni piccoli per nutrire quelli più grossi. Per fortuna la stragrande maggioranza dei Comuni della provincia di Alessandria è riuscita a farla franca mentre sono solo sette i Comuni a rimanere col cerino in mano e, fra questi, proprio quello di Fornaro, Castelletto d’Orba.

Il sindaco Mario Pesce (nella foto a lato) tenta una giustificazione e dichiara al cronista che la colpa è tutta di Tributi Italia fallita nel 2010, a cui avevamo affidato la riscossione, anche se non c’entra un tubo con la legge di cui si tratta. È una scusa come un’altra per nascondere la verità, per cui nessuno, a Castelletto d’Orba, ha mai risolto il problema, né Fornaro che ha amministrato il paese per dieci anni, né Pesce che dice di aver dato l’allarme ma che da Roma nessuno ha risposto, accusando indirettamente Fornaro che nel frattempo era diventato senatore.

Insomma, a Castelletto d’Orba, di due non ne fanno uno buono, come dicono a Novi.