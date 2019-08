Molinari (Lega): Conte cerca nuove maggioranze ma noi tiriamo diritto

Alessandria (Red) – In un’intervista di Fabio Martini a Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera, pubblicata stamane su “La Stampa.it”, si legge che “i Cinque stelle vanno al ralenti” mentre per la Lega “prima si chiude e meglio è”.

Molinari commenta: “Una volta preso atto che è impossibile andare avanti, chiediamo al presidente Mattarella e ai presidenti delle Camere di accelerare il più possibile la procedura per lo scioglimento anticipato, andare al voto e avere un governo in ottobre. Ma non lo chiediamo per un interesse di parte”.

Perché ottobre?

il deputato alessandrino risponde: “Noi vorremmo che ad ottobre ci fosse un governo pienamente legittimato, speriamo a guida Lega, per partire subito e realizzare quello che serve al Paese, a cominciare dalla Finanziaria. Le opposizioni e i 5 Stelle agitano spettri, vorrebbero far credere che gli irresponsabili siamo noi perché andremmo in esercizio provvisorio. E a quel punto, dicono, scatterebbe l’aumento Iva. Facile rispondere: se non si tira per le lunghe, si può avere ad ottobre un governo legittimato”.

Per voi qual è la procedura “giusta”?

“Dopo la discussione al Senato, Conte, che avrebbe potuto dimettersi, potrà prendere atto della sfiducia. A quel punto saremo nelle mani di Mattarella. Non sappiamo cosa vorrà fare: sicuramente delle consultazioni e vedremo se ci sarà un mandato esplorativo. La speranza è che si risolva tutto nel minor tempo possibile. Nel pieno rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica”.

Avete il sospetto che il presidente del Consiglio punti ad allungare i tempi?

“È un sospetto che ci viene da quel che dicono i Cinque stelle: vogliono modificare i calendari di Camera e Senato, per mettere in votazione altro prima della mozione di sfiducia. C’è il legittimo sospetto che vogliano tirare per le lunghe in modo che non sia più possibile votare. Anche le parole di Conte ci fanno venire questo sospetto”.

Ma per fare cosa?

“Magari per creare una maggioranza alternativa M5S e Pd per impedire il voto. Un governo basato sugli Scilipoti di turno. Sarebbe gravissimo e antidemocratico, dalle conseguenze non prevedibili”.

Conte ha sempre mantenuto aplomb istituzionale, ma due sere fa ha riferito parole che gli avrebbe detto Salvini in un colloquio privato, a cominciare da quella confidenza: “Voglio capitalizzare i consensi”.

Caduta di stile?

“Io ho grossi dubbi che Salvini abbia detto quella frase, anche perché se così fosse, avremmo avuto mille occasioni per far saltare il banco. Salvini ha preso questa decisione perché ci sono questioni che, dopo le Europee, sono rimaste bloccate: dalla giustizia all’autonomia, sino alla manovra”.

Volendo, si potrebbe arrivare ad uno scioglimento rapido, approvando anche la riduzione dei parlamentari?

“Loro sanno benissimo che non si può fare e lo propongono proprio per questo. È una proposta costituzionalmente improponibile, che serve solo ad allungare i tempi per non andare al voto”.

Governo elettorale per gestire le elezioni, i precedenti non sono univoci: voi avete preferenze?

“Non ci interessano giochi di palazzo, governicchi o governi tecnici per tirare a campare. Per noi la parola deve tornare al popolo. Ne parleremo alla riunione di gruppo lunedì”.

Quindi non è essenziale se si andrà alle elezioni con Conte, e Salvini al Viminale, oppure con un governo elettorale?

“Non ne abbiamo parlato”.