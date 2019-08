Salvini risponde a quei simpaticoni dei tedeschi

Roma – Il segretario leghista ha dovuto rispondere agli attacchi ricevuti dall’estero, in particolare dalla Germania. Il tg del primo canale pubblico tedesco sostiene che “Salvini premier sarebbe da pelle d’oca“.

“In Europa si devono rassegnare – ha scritto Salvini – l’Italia ha rialzato la testa e vuole decidere liberamente del proprio futuro. Non siamo più negli anni Trenta, nel nostro Paese non ci sono degli Hitler all’orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani”.