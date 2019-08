Il problema italiano è Mattarella: presidente abusivo, che per la Costituzione non esiste e non conta niente

di Andrea Guenna – Siamo alla comica finale. Tutti i partiti, meno Lega e Fratelli d’Italia, si sono coalizzati per isolare Salvini e procrastinare il più possibile la convocazione delle Camere in modo tale da arrivare a ridosso dell’approvazione delle due leggi che possono veramente impedire le elezioni prima della fine dell’anno: la Finanziaria e quella del taglio dei parlamentari. Sul carro dei conservatori, cioè di quelli che non vogliono cambiare, è salito anche Beppe Grillo che di elezioni a ottobre non ne vuole sentir parlare. E si incarta quando afferma che “la soluzione può trovarla solo il presidente Mattarella, in cui riponiamo tutti una grande fiducia”, dimostrando (mi dispiace scriverlo perché Grillo mi piace molto) di non conoscere la Costituzione da cui si deduce che Mattarella non è nessuno essendo un presidente abusivo, un presidente che non c’è (della serie: se tu sei eletto da chi non ti può eleggere non sei nessuno). Lo sanno in molti ma nessuno lo dice e allora il cronista Guenna lo mette per iscritto per l’ennesima volta (mai ricevuta smentita), sperando che stavolta qualcuno lo quereli così, finalmente, lo dichiarerà apertamente in Tribunale e qualcuno dovrà pur tenerne conto.

Ricordo infatti che nel dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha sentenziato che la legge (il Porcellum) con cui erano stati eletti i deputati era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, almeno per un terzo, illegittimo. Per questo motivo oggi abbiamo un Capo dello Stato abusivo. Infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia, che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza ed aveva stabilito quindi che il parlamento era illegittimo. Mattarella faceva parte in qualità di giudice costituzionale di quella Corte ed ha votato in tal senso. Ma è successo che proprio uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità di quel parlamento, cioè lui, da quello stesso parlamento ha poi accettato di essere eletto nel 2015. Inoltre la Corte Costituzionale, con quella sentenza, di parlamenti ne aveva delegittimati addirittura due, quello eletto nel 2008 e quello eletto nel 2013, per cui anche la rocambolesca rielezione di Napolitano era nulla. E i parlamentari eletti nel 2008 e nel 2013 avrebbero dovuto, a rigor di logica, dimettersi e rendere i soldi percepiti illegalmente.

Ma tutti hanno fatto finta di niente e siamo arrivati alla sceneggiata di oggi.

Ecco perché non è possibile tecnicamente avere un governo che abbia la garanzia del Presidente Mattarella, che presidente non è, non esiste, è praticamente un fantasma del “Paese dei cachi” (clicca sotto e fatti una risata).