Carabinieri in strada: denunce e controlli

Casale Monferrato – L’intensificazione dei controlli dell’Arma casalese nel periodo delle ferie hanno portato a ben quattro denunce in pochi giorni. A finire nei guai sono stati per primi due automobilisti, un cinquantasettenne vercellese sorpreso alla guida di un autocarro in zona Occimiano con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, e un cinquantaquattrenne uscito di strada ad Ottiglio che di alcol nel sangue ne aveva addirittura 2.13 grammi per litro. Ritiro della patente per entrambi.

A Rosignano, invece, è scattata una denuncia per falsa attestazione a pubblico ufficiale ai danni di un ventiseienne che ha finto di aver dimenticato la patente durante un controllo. In realtà, la patente l’aveva con sé, solo che gli era stata sospesa a causa di una precedente violazione amministrativa.

Infine, un’altra denuncia è stata formalizzata dai Carabinieri di Pontestura durante un controllo a Solonghello, dove un immigrato di 42 anni è stato sorpreso con i documenti non in regola.