Dalla difesa del lavoro alla difesa del capitale: le sinistre hanno tradito Marx

di Eliseo Bertolasi (Sputnik) – Con costanza e caparbietà che rasenta il fanatismo, dal caso della nave “Sea Watch 3”, fino alla Open Arms di questi giorni, i fautori dell’“ideologia immigrazionista” non arretrano.

Hanno tutta l’intenzione di continuare a voler imporre la loro agenda all’Italia, nonostante le politiche messe in campo dal Ministro degli Interni Matteo Salvini, atte a dare un giro di vite all’afflusso di migranti, siano l’espressione di un ampio consenso popolare.

Un chiaro punto di discrepanza nelle azioni di questi signori, di certo non cassaintegrati e nemmeno indigenti, che affermano benevolmente di voler aiutare i più poveri, i più deboli… corteggiati e appoggiati dalle forze di sinistra, è che non si dedicano mai ai poveri di casa loro. Fingono di non vedere che proprio le fasce autoctone meno abbiente, popolari, salariate, sono quelle che maggiormente dovranno compiere ulteriori sacrifici, dovendo inevitabilmente accollarsi l’onere di convivere, in competizione, con i nuovi arrivati nelle periferie delle città: degrado, povertà, crollo del welfare, mancanza di lavoro, o lavoro sempre più precarizzato e sottopagato. L’ennesima guerra tra poveri.

Com’è possibile che la sinistra, storicamente baluardo della classe operaia, del proletariato… sia diventa “anti-operaia”, mostrando una mutazione antropologica fino ad abbracciare valori diametralmente opposti a quelli classici di sinistra? Che fine ha fatto il partito di Togliatti?

Per provare a capire questa nuova ideologia, questo passaggio cruciale, Sputnik Italia ha incontrato il filosofo Diego Fusaro, grande esperto del pensiero marxiano, autore di numerosi libri e saggi.

– La loro ideologia è semplicemente quella di ridurre ogni realtà materiale o immateriale a merce circolante sul mondo ridotto a mercato. La loro idea è quella di trasformare il mondo intero ad un unico mercato dove tutto scorre, circola, ma nella forma merce, siano esse le merci propriamente dette, siano esse le persone ridotte a merci. L’idea è quella di un mondo aperto, una “open society” ad illimitato scorrimento dei capitali, delle persone, dei desideri consumistici, dove tutto ciò che possa ostacolare questo scorrere illimitato e infinito delle merci viene vissuto come un ostacolo pericoloso: fascista, stalinista rossobruno, nazionalista, regressivo, antimoderno… Questa in estrema sintesi è l’ideologia del globalismo capitalistico che ha vinto dopo il 1989.

– Perché la loro visione del mondo dovrebbe incondizionatamente diventare universale? Da dove proviene la loro presunzione nel dover rieducare l’umanità ai valori della loro ideologia?

Qui abbiamo a che fare con quella che Marx chiamerebbe “la falsa coscienza necessaria”. Loro si autoconvincono davvero che il loro interesse di classe, che in effetti è l’interesse di un Soros, di un Rockefeller… è che tutto il mondo diventi un piano liscio mercatistico di merci che scorrono. Si convincono che questa loro visione di classe rappresenti il bene per l’umanità tutta. È “falsa coscienza necessaria” allo stato puro. È “ideologia” direbbe Marx. L’ideologia è quella che cerca di preservare un punto di vista che rispecchi l’interesse di un gruppo specifico per presentarlo come se valesse per l’intera umanità, quando in realtà non è così, perché l’ideologia capitalistica, che è sicuramente un bene per i capitalisti alla Soros, è un male per il restante 90, anzi 99 % del genere umano. Questo è il dramma in cui ci troviamo.