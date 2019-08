Dario Ubaldeschi: il Tav non può passare nel centro di Novi

di Andrea Guenna – Parliamoci chiaro, il Terzo Valico costa più di sei miliardi ma non serve a un tubo. E sapete perché? Innanzi tutto perché non si sa ancora oggi, a lavori ampiamente iniziati, se sarà una Tav (treno viaggiatori ad alta velocità che viaggia ad oltre 250 km/h) o una Tac (Treni ad Alta Capacità in riferimento ai treni che trasportano merci e che non superano i 130 km/h). Poi perché è stato pensato per servire un porto, come quello di Genova, superato ed in forte calo di lavoro. Ma anche perché prevede un binario solo (uno all’andata ed uno al ritorno) per cui non può servire contemporaneamente alla Tav che viaggia ad oltre 250 all’ora ed alla Tac che viaggia al massimo a 130 all’ora nel caso che i due treni viaggino sullo stesso binario, col merci davanti che fa da tappo al viaggiatori dietro che segna il passo. Ma allora, perché lo fanno?

Ecomafia

Il problema in Italia è che le aziende non possono piazzare sul mercato a prezzo pieno le loro merci perché da noi il costo di produzione è molto superiore che all’estero, per cui si rende necessario lavorare in nero. Per farlo occorre smaltire, in nero, almeno il 30% degli scarti di produzione che consentirebbero, tramite una semplice verifica, di stabilire l’esatta entità della produzione totale. Ma se sparisce il 30% di scarto, sparirà anche il 30% di produzione e il gioco è fatto, per cui quell’azienda può vendere a listino col 30% di ribasso del prezzo risultando competitiva sul mercato. Della serie: se io vendo 2.000 vestiti a 70 euro l’uno incasso 140.000 euro, esattamente come se avessi venduto 1.400 vestiti a 100 euro l’uno, per un’ipotesi molto meno probabile, per non dire del tutto improbabile. L’avanzo di 600 vestiti (2.000-1.400) è tutto nero. Ma per smaltire sostanze anche inquinanti occorre nasconderle. Sì, ma come? Un metodo semplice e molto efficace è quello di buttarle in discarica e poi coprirle coi detriti di scarto dei lavori pubblici diventando praticamente introvabili. Per fare questo occorre la complicità della malavita organizzata (Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta) per lo smaltimento, e quella di mezzo Governo (ministeri dei trasporti, dello sviluppo economico, delle finanze) che si prendono cura della realizzazione di grandi opere come la Tav Torino-Lione, il Terzo Valico, il ponte sullo Stretto di Messina, la Tav Napoli-Bari, utili solo a produrre dei detriti. È un lavoro sporco ed è il connubio Stato-Ecomafia ad occuparsene.

Un’opera invasiva

Per realizzare il Terzo Valico, per esempio, servono cantieri giganteschi che forano la montagna accumulando detriti ricchi di amianto e di altre sostanze inquinanti nonostante che si parli di rifiuti catalogati come CER 170504 (Terre e rocce da scavo) prive di amianto. Infatti se quei detriti fossero catalogati correttamente, cioè come terre e rocce da scavo contenenti amianto, dovrebbero essere smaltiti con costi molto maggiori e con diverse modalità. Sfortuna vuole per noi che, come ci racconta Paolo Conte, “stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, e il resto è pioggia che ci bagna”, raccogliamo nelle nostre discariche la stragrande maggioranza dello smarino contenente amianto, come perfino il tavolo tecnico della Regione Piemonte, ha ammesso, senza smentita, già nell’ormai lontano 2013. Ricordiamo i famosi sondaggi per il progetto di Enel Green Power sul monte Porale, tra i Comuni di Voltaggio e Ronco Scrivia, da cui emerse presenza di amianto fino al 25% del campione analizzato. E allora, visto che di amianto ce n’è una valanga, chi garantisce il suo corretto smaltimento?

Il general contractor Cociv forse, che è un consorzio di professionisti, molti dei quali finiti sotto processo per truffa aggravata ai danni dello Stato?

Dall’Arpa (Azienda Regionale Protezione Ambientale) di Alessandria, hanno fatto sapere di non poter effettuare controlli preventivi, prima che si carichino i camion, nonostante tutti sappiano che c’è un grossissimo rischio che proprio quei camion contengano amianto.

Dove finirà lo smarino?

Quello prodotto nei cantieri piemontesi finirà in gran parte alla Sap (Servizi Ambientali Piemontesi) di Spinetta Marengo, autorizzata al recupero e al riciclo di rifiuti inerti per cui è facile prevedere che quasi tutto lo smarino, con altissima probabilità di contenere amianto, finirà ad Alessandria in una zona compresa fra i centri abitati di Spinetta Merengo, Cascinagrossa e Castelceriolo.

L’altro smarino finirà molto probabilmente nella erigenda discarica di Sezzadio e in quella di Frugarolo.

Uno smarino che costitiosce per noi un’autentica bomba ecologica in quanto, se per legge nelle terre e rocce da scavo è ammessa una quantità di amianto pari all’uno per mille (1.000 mg/kg.), su 8 milioni di tonnellate destinate al solo Comune di Alessandria le tonnellate di amianto ammesse saranno circa 8.000. Una quantità enorme. In molti, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità, hanno chiesto inutilmente di ridurre del 90% (100mg/Kg) la quantità di amianto ammessa, ma siccome, in questo caso, i costi del Terzo Valico aumenterebbero di molto, il Governo ha mantenuto l’uno per mille. In realtà la quantità di amianto potrebbe essere anche molto superiore perché si tratta di montagne notoriamente ricche di questo minerale. Inoltre, a causa della sua estrema volatilità, tenere sotto controllo I’amianto durante il trasporto è molto complicato e costoso. Cosi come evitare che successivamente, trasportato dal vento e dall’acqua, si sparga in un territorio vastissimo, molto abitato ed attraversato da strade e autostrade molto trafficate.

L’esposto di Ubaldeschi

Oltre a quello dell’inquinamento, esiste anche il problema del trasporto dei detriti fino in discarica. A questo proposito, il pur attivo e per certi versi geniale avvocato Cesare Rossini presidente di Slala, con estrema onestà ci ha detto che, pur lavorando alacremente alla realizzazione di un centro logistico molto più attrezzato e capiente di oggi, al momento non è in grado di fornire dati certi, mentre i sindaci vorrebbero dirottare i camion provenienti dai cantieri del Terzo Valico fuori dal territorio comunale. A questo proposito il nodo dell’attraversamento di Novi costituisce un problema ancora irrisolto ed è di questi giorni la notizia che un noto ed apprezzato professionista novese, che è stato anche un intelligente politico negli anni ottanta nelle file del Psi di Craxi, il geometra Dario Ubaldeschi (nella foto web a lato), dopo aver costituito, nel 2017, un comitato per arrivare a un referendum, torna sull’argomento con un esposto alle autorità competenti, compreso il sindaco Gianpaolo Cabella, col quale spiega con estrema chiarezza perché lo shunt (il passante ferroviario in città) possa mettere in serio pericolo la sicurezza dei cittadini. Ubaldeschi scrive: “La relazione tecnica del progetto parla di un traffico giornaliero di 110 treni al giorno, cioè uno ogni 14 minuti […]. Di questi, in base a uno studio del 2013 dell’Università di Genova, in media già ora 1,86 al giorno trasportano merci pericolose (dal gpl all’alcool furfurilico), con la nuova linea si passerebbe a 3-4 giornalieri”. Passando a trattare poi delle barriere anti-rumore, Ubaldeschi aggiunge che i “frammenti in caso di scoppio si trasformerebbero in proiettili”. A proposito di rischio sismico, al punto due dell’esposto il professionista novese osserva: “L’analisi del rischio sismico è stata assolutamente ignorata. Ma la zona di Novi è a livello 3 su 5, come dimostra la scossa del 2003”. A proposito dello svincolo sotterraneo, Ubaldeschi preferisce una soluzione di uno shunt di superficie, “semplice, privo di danni e con notevoli risparmi […] secondo il progetto preliminare di RfI del 2000”.

È di questi giorni la notizia che il Comune di Novi abbia inviato una lettera a Cociv e Rfi con la quale si invita il general contractor a riprendere in considerazione il progetto originario. “Torniamo al progetto originario della linea ferroviaria del Terzo valico – si legge nel documento del Comune – che non permetteva il passaggio dei treni superveloci in città, come invece si vorrebbe fare oggi”.