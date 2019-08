Grandine a Casale, rilevanti i danni

Casale Monferrato – Sono tre miliardi di anni che in piena estate grandina. Ed anche quest’anno ha grandinato. Dopo quella di ieri, la grandinata di oggi ha danneggiato qualche vigna fra Ozzano, Rosignano e Sala, nel casalese. Sappiamo che da sempre i vitivinicoltori sono assicurati contro la grandine, per cui saranno risarciti. Si segnala la caduta di diverse piante, anche nei giardini della stazione, mentre un cavo dell’Enel è stato tranciato di netto in Piazza Castello. Un altro albero è caduto in Via Savio, e si segnalano strade allagate in zona Piazza San Francesco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella caserma dei Carabinieri di Casale per rimuovere un’antenna pericolante.