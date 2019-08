Lavoratori in nero in una cooperativa di trasporto merci

Alessandria – Evasione fiscale per oltre un milione di euro. Questa l’accusa ai danni di una cooperativa della provincia di Alessandria operante nel settore della consegna e del trasporto merci.

Dopo aver analizzato i contratti dei lavoratori della cooperativa, la Guardia di Finanza ha infatti riscontrato che 67 persone, fatte passare per collaboratori occasionali, fornivano in realtà prestazioni assimilabili a quelle di soci-lavoratori. Uno stratagemma per abbattere in modo significativo i costi provocando però una forte distorsione del mercato.

Inoltre, nel corso delle indagini, è emerso che l’azenda ha dedotto illegalmente costi per circa 800.000 euro.