Palazzo Rosso: assegnazione nuove deleghe in giunta

Alessandria – Nuove deleghe, che vanno a sommarsi a quelle già assegnate a Silvia Straneo e Monica Formaiano.

Lo ha formalizzato stamane il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco attraverso i decreti sindacali numero 27 e 28.

All’Assessore Straneo, già titolare delle deleghe ai Servizi Educativi e Scolastici, alla Trasparenza della Pubblica Amministrazione, alla Pubblica Istruzione e Nidi d’Infanzia, nonché all’Edilizia Scolastica, sono state conferite la delega alle Politiche di valorizzazione e sviluppo del Personale e la delega all’Organizzazione dell’Ente e Processi di semplificazione amministrativa, precedentemente a carico dell’Assessore Formaiano. Quest’ultima, titolare delle deleghe alle Politiche di valorizzazione e sviluppo del Personale della Polizia Locale, ad Economato, Gare e Acquisti e all’Associazionismo, si vede invece aggiungere quella agli Affari Legali e quella ad Affari Generali e Contratti.

Cuttica di Revigliasco smentisce le voci circa un rimpasto di Giunta e spiega così la sua decisione: “Con la modifica delle deleghe di questa mattina, ho inteso concretizzare una ottimizzazione delle competenze a disposizione del nostro Ente. Si tratta di un obiettivo che si inserisce pienamente nell’azione di qualificazione funzionale della nostra Amministrazione Comunale e che, nella distinzione dei ruoli che la Legge indica tra livello politico-amministrativo e livello gestionale, tiene presente l’importante atto approvato la scorsa settimana dal Consiglio Comunale con il varo del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale. Le sfide che sono di fronte a noi necessitano di un sistema di governo dell’Ente che sia particolarmente efficace e l’individuazione delle deleghe e il loro conferimento va proprio in questa direzione, riconoscendo ampie competenze nel merito all’Assessore Straneo per quanto riguarda l’ambito delle Politiche di valorizzazione del Personale e dell’Organizzazione che ella ha già modo quotidianamente di gestire nella propria attività professionale all’Ospedale Civile della nostra Città e, parimenti, riconoscendo ampie e specifiche competenze all’Assessore Avvocato Formaiano per gli aspetti relativi agli Affari Legali, Affari Generali e Contratti”.