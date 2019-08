Cade dal trattore, finisce nel canale e muore annegato

Garbagna Novarese – Un noto risicoltore della zona, Giovanni Fregonara, ottantunenne di Garbagna, è morto verso le dieci di domenica mattina, dopo essere precipitato nel canale Quintino Sella insieme al trattore che stava conducendo.

Sull’incidente, forse causato da un malore improvviso, sta indagando la Polstrada di Novara. Al momento si sa solo che Fregonara, dopo la caduta, è riuscito ad uscire dalla cabina di guida, ma la corrente dell’acqua, troppo forte, l’ha trasportato per un paio di chilometri fino allo sgrigliatore della centrale idroelettrica di Terdobbiate. Fregonara è stato trovato morto forse per annegamento, e il cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco con l’aiuto dei figli Marco e Riccardo.

La data dei funerali sarà fissata una volta disposta l’autopsia.

Oltre ai due figli maschi, che da anni hanno preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, Giovanni Fregonara lascia la figlia Barbara e la moglie Claudia.