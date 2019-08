Dei quattro ladri di biciclette fermati uno è di Tortona e uno di Alessandria

Cremona – C’erano anche un alessandrino e un tortonese nella banda sorpresa dai Carabinieri a rubare biciclette in zona stazione a Cremona. Si tratta rispettivamente di V.A.. 18 anni, e L.L., 29 che, insieme ad M.G., trentenne di Lavagna e ad un trentasettenne di Cologno Monzese, M.A., forse il capo banda, sono stati fermati dagli uomini della Benemerita proprio mentre tentavano un furto.

Dopo l’identificazione dei quattro malviventi, e il recupero della refurtiva, sono scattate le denunce per furto aggravato in concorso. Pare infatti che diversi lucchetti antifurto siano stati danneggiati servendosi del tubo di una sella.