I deputati leghisti di Cuneo ringraziano il ministro Bussetti per il “decreto scuola”

Cuneo – Entusiasmo e parole di gratitudine dai deputati cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi rivolte al ministro Marco Bussetti (nella foto): “Grazie al ministro Bussetti, la cui firma sul decreto scuola stanzia 20 milioni per ambienti di apprendimento innovativi in oltre mille istituti scolastici, garantendo un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative”. I due deputati sottolineano che il fatto di potersi sperimentare quotidianamente con tecnologie innovative quali l’utilizzo della realtà virtuale, della robotica educativa, del pensiero computazionale e della stampa 3d, significa mettere in condizione tanto gli studenti quanto i professori di dare il meglio di sé nel divulgare ed apprendere temi e concetti che competono ad una scuola moderna. “Per la nostra provincia di Cuneo sono strati stanziati in totale poco meno di 180.000 euro divisi equamente tra l’Istituto Sacco-Boetto di Fossano, l’Istituto Comprensivo a San Michele di Mondovì, l’Istituto Comprensivo A. Momigliano di Ceva, l’Istituto F.A. Bonelli di Cuneo, l’Istituto Revello – Capoluogo di Revello, l’Istituto Mons. L. Sibona di Canale, l’Istituto A. Cravetta di Savigliano, l’Istituto F. Garelli di Mondovì e l’Istituto Cortemilia-Capoluogo di Cortemilia che, a seguito di avviso pubblico, hanno fatto giungere richiesta al Ministero.”

Un primo passo è dunque compiuto. “Ora – concludono Bergesio e Gastaldi – servirà garantire continuità e attenzione ad un settore fondamentale nella vita del Paese”.