L’auto condotta dalla madre finisce contro un sottopasso in cemento e il figlio tredicenne seduto dietro muore sul colpo

Borgo San Dalmazzo – È morto a soli 13 anni Alessandro Sciutto, studente di Plodio (Savona) vittima di un incidente stradale mentre viaggiava in auto coi genitori. Domenica verso 17.30 la Suzuki S-Cross condotta dalla madre si è schiantata in Via 11 Settembre, lungo la circonvallazione che collega la città di Cuneo con la Valle Stura. Per motivi ancora da chiarire, la madre avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada terminando la propria corsa contro il muro di cemento armato di un sottopasso. Nonostante Alessandro viaggiasse sul sedile posteriore e avesse allacciato la cintura di sicurezza l’impatto gli è stato fatale, mentre i genitori, pur feriti, se la sono cavata con lesioni e contusioni multiple grazie al sistema di airbag frontali e laterali in dotazione sull’auto.

Tempestivi i soccorsi operati dall’équipe medica del 118, ma ogni tentativo di rianimare il tredicenne si è rivelato vano. Alessandro, che forse non era seduto correttamente e avrebbe quindi subito un forte trauma da compressione provocato dalla trazione della cintura di sicurezza, causa possibile di una fatale emorragia interna, è morto sul colpo.

Oltre alla mamma Cinzia e al papà Marcello, il giovane lascia il fratello Cristian, di 19 anni.

In attesa del nulla osta per i funerali, il Comune di Plodio ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.