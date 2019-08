Per evitare un branco di cinghiali esce di strada con l’auto e perde la vita

Alba – Domenica scorsa verso le dieci di sera un branco di cinghiali, che attraversava la tangenziale albese nel tratto fra la capitale delle Langhe e Roddi, ha causato un incidente che è costato la vita a Renzo Margaria, 59 anni, che era al volante della sua Audi diretto ad Alba. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente l’uomo si sarebbe trovato davanti gli animali all’improvviso e, nel tentativo di evitarli, avrebbe sterzato bruscamente perdendo il controllo dell’auto per finire poi nel fossato che costeggia la strada e andando a sbattere violentemente cortro il terrapieno. L’urto è stato micidiale e a nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi: Margara è morto sul colpo.

A piangerlo restano la moglie Carla e i figli Matteo e Andrea, rispettivamente di 28 e 25 anni.

Renzo Margaria, originario di Borgo San Dalmazzo, viveva ormai da tanti anni a Guarene con la famiglia. Agente di commercio di grande esperienza per conto del gruppo Miroglio di Alba, aveva percorso centinaia di volte quella strada che ora sono in molti a definire pericolosa denunciandone la mancata messa in sicurezza a partire da guardrail e barriere spartitraffico.

La tragedia di domenica avrebbe però potuto essere duplice. Un uomo residente a Bene Vagienna, che viaggiava lungo lo stesso tratto di Margaria ma in direzione opposta, ha infatti centrato in pieno uno dei cinghiali che attraversavano la strada. Per lui, solo un grande spavento e alcuni danni all’automobile. L’animale, invece, è morto a seguito del forte impatto.