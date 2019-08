Trovato cadavere al volante della sua auto finita fuori strada la sera prima

Valduggia – Era ancora al volante della sua auto uscita di strada la sera prima, Luigi Cerutti, sessantatreenne di Cellio (Vercelli). Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada lungo la provinciale 103 tra Merlera e Valpiana per poi carambolare nel campo attiguo. A notare il veicolo è stato un passante intorno alle 7 di ieri mattina, il quale, avvicinatosi all’abitacolo, ha notato che alla guida vi era ancora il conducente, ormai senza vita.

Dalle prime ricostruzioni di Carabinieri e Vigili del Fuoco, Cerutti, che stava rientrando dopo una serata trascorsa fuori casa, avrebbe fatto tutto da solo. Non sembra infatti siano coinvolti altri veicoli. L’autopsia fornirà ora dati certi per stabilire se l’uomo abbia avuto o meno un malore. In caso contrario, potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, così come di una tragica fatalità: un animale selvatico sbucato all’improvviso e responsabile suo malgrado della perdita di controllo del mezzo finito poi fuori strada.

Luigi Cerutti lascia gli anziani genitori, con i quali viveva a Cellio.