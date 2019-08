Camionista perde parte del carico ma fa in tempo ad avvisare la Polstrada che interviene

Tortona – Nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo l’una, un camion che procedeva sull’Autostrada A7 in direzione Milano ha perso parte del proprio carico lungo il tratto appena passato il casello di Tortona. A dare l’allarme è stato lo stesso autista, che si è fermato sulla corsia d’emergenza per verificare cosa fosse successo. Sull’asfalto era caduto parte del carico di cuscinetti metallici che rischiavano di provocare incidenti a catena. Per questo motivo, a seguito del pronto intervento della Polizia Stradale, due corsie della A7 sono state chiuse al traffico per circa un’ora così da consentire ai pompieri e agli addetti dell’autostrada di recuperare il carico fuoriuscito dal camion ripristinando le normali condizioni di sicurezza.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti al traffico fino per un paio d’ore.