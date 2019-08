Legano e imbavagliano i proprietari di casa ma portano via solo 300 euro

Canelli – Caccia aperta a quattro rapinatori che lunedì 12, intorno alle 11 di sera, hanno fatto irruzione a volto coperto in una casa isolata sulle colline di Canelli (Asti). All’interno vi erano soltanto i proprietari, una coppia, marito e moglie che sono stati prontamente immobilizzati, legati e costretti a consegnare 300 euro. Ed è con questo magro bottino in tasca che i malviventi hanno deciso di squagliarsela, dopo aver setacciato l’alloggio per qualche minuto senza trovare nulla.

Una volta liberatisi, i proprietari hanno subito dato l’allarme. I Carabinieri sono ora intenti ad individuare alcuni indizi utili alla ricerca attraverso le registrazioni delle telecamere di sicurezza sparse qua e là per le vie di Canelli. Si sta inoltre accertando l’esatta dinamica dei fatti. I quattro sarebbero entrati in casa forzando una finestra, e, una volta dentro, hanno individuato gli occupanti per poi immobilizzarli senza tuttavia usare violenza. La richiesta di denaro e preziosi è giunta dopo una rapida, ed infruttuosa, ricognizione della casa, ma alla fine i 300 euro sono bastati ed è scattata la fuga.

Gli inquirenti, che stanno vagliando al momento diverse ipotesi, dicono che potrebbe essersi trattato di un tentativo di furto sfociato in rapina. Forse i malviventi credevano di non trovare nessuno in casa e quindi di poterla svaligiare con calma, mentre la presenza inaspettata dei proprietari li ha costretti a cambiare in corsa i loro piani.