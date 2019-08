Il Pd pesantemente coinvolto nello scandalo degli appalti truccati delle case di riposo

Alessandria (Max Corradi) – Molti rappresentanti del Pd Alessandrino e vercellese risultano coinvolti nello scandalo degli appalti truccati delle case di riposo. Come da noi anticipato quasi un anno fa, come sempre in “beata solitudine” (clicca il link: http://www.alessandriaoggi.info/sito/2018/09/11/nello-scandalo-degli-appalti-truccati-delle-case-di-riposo-coinvolto-anche-lipab-borsalino-di-alessandria/) a proposito dell’inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle, la Procura di Vercelli ha concluso le indagini a carico di alcune strutture fra le quali spicca l’Ipab Borsalino di Alessandria.

Quattordici i rinvii a giudizio tra cui la cooperativa vercellese Punto Service di Caresanablot, che avrebbe fatto proprie molte gare d’appalto per la gestione degli ospizi. Si tratta di ben 14 appalti pilotati per un valore di circa 50 milioni di euro, che vedono coinvolte 35 persone, di cui 14 di Alessandria come Giovanni Maria Ghè, esponente di spicco del Pd, già consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gianpaolo Paravidino, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e direttore dell’Ipab Borsalino di Alessandria, ed il casalese Paolo Barbano, direttore della Punto Service a sua volta rinviata a giudizio in quanto persona giuridica implicata nei fatti e della quale il gip ha confermato la sospensione dall’incarico del presidente Massimo Secondo, patron della Pro Vercelli, è indagato anche negli stralci di competenza di Alessandria e di Asti.

Le accuse, a vario titolo, sono di turbativa d’asta, corruzione, istigazione alla corruzione, tentato traffico di influenze illecite. Per l’episodio contestato al presidente della Punto Service, la Procura parla di corruzione anche per Ghè, Deambrogio e Paravidino, mentre sono coinvolte anche Elisa Pelizzari e Mikaela Caranazza.

L’inchiesta Punto Service aveva già travolto un anno fa i vertici di altre due case di riposo della provincia: lo stesso Borsalino di Alessandria e il Lercaro di Ovada. A guidare entrambi gli Ipab era Giovanni Maria Ghè, il primo come presidente e il secondo come commissario regionale.

La Procura di Vercelli ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Laura Muscarà, ex direttrice della casa di riposo “Caterina Corrado” di Albissola; Massimo D’Angelo e Claudia Mantovani, componenti di commissione delle gare che si sono svolte nella provincia di Alessandria; Ubaldo Omodei Zorini, Enrico Drutto, e per il casalese Davide Sandalo, l’ex presidente del consiglio comunale di Casale e uomo di spicco del Pd provinciale, già condannato nel 2016 a due anni di carcere con la condizionale per il reato di induzione alla concussione, previsto dall’articolo 319 quater del Codice Penale.

Tutto è partito proprio da Alessandria quando gli inquirenti, basandosi su intercettazioni ambientali nell’ufficio del direttore dell’Ipab Borsalino, hanno scoperto che si stava predisponendo a tavolino un bando truccato per la gara per la gestione dell’ente, che valeva diversi milioni di euro, il tutto per far vincere l’appalto alla Punto Service.

Ad Asti infine gli indagati sono 13 e si contestano tre reati.

Un falso per la casa di riposo Arnaldi di Montechiaro d’Asti.

Poi un episodio di millantato credito, per cui è indagato Davide Sandalo.

Infine c’è una turbativa d’asta da quasi un milione di euro: secondo l’impianto accusatorio è stato favorito con un bando ad hoc il consorzio Kursana che si è aggiudicato la gara per i servizi sociosanitari all’ospedale di Montiglio Monferrato.

Le indagini, che fanno capo ai sostituti procuratori Davide Pretti e Francesco Alvino, saranno oggetto di quattro processi celebrati nei tribunali di Biella, Asti, Alessandria e Genova.