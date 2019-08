Aspettando la prossima vendemmia si brinda già con 45 milioni di bottiglie di Moscato

Asti (a.r.) – “Quest’anno torneremo a vendemmiare a settembre”. Parola di Romano Dogliotti, produttore di Moscato e presidente del Consorzio dell’Asti. “Abbiamo avuto un’estate calda ma non certo rovente come in alcuni anni passati [nonostante quello che raccontano i climatologi; n.d.r.] – continua –, e allora si tornerà a staccare [cioè raccogliere le uve, n.d.r.] nel mese della vendemmia. Le premesse sono per una buona annata. Ottimo il quadro aromatico e staccare tardi aiuterà profumi e zucchero”. La resa per ettaro è chiara: 90 quintali. Ma non c’è più un prezzo indicativo. L’Antitrust ne ha vietato la determinazione affinché non si faccia “cartello”, e, dopo due stagioni in cui è stato indicato un prezzo congruo, quest’anno non vi sarà un’indicazione ufficiale. “Si concorderà tra vignaioli e cantine – precisa Dogliotti –. Lo dice la legge e noi la rispettiamo”. E pare che qualche centesimo in più arriverà. Il borsino ufficioso, quello che si stila in vigna parlando con i mediatori, parla di circa 11 euro al quintale. Voci all’ombra dei filari, ma tant’è. Di certo vi è invece la resa. Su indicazione dell’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio dell’Asti, la Regione Piemonte ha determinato le rese produttive per le uve destinate a diventare docg Asti, Asti secco e Moscato d’Asti, fissandole a 90 quintali per ettaro, ossia 5 quintali in più rispetto alla vendemmia 2018, a cui si devono aggiungere 10 quintali di riserva vendemmiale con il sistema del blocage/deblocage. Un aumento niente affatto scontato considerando il momento difficile che il vino simbolo del Piemonte sta attraversando. Nei primi 7 mesi del 2019 si contano 45 milioni di bottiglie. “La situazione sui mercati vede un trend positivo per il Moscato d’Asti tappo raso e una leggera flessione per l’Asti spumante – dichiarano dal Consorzio –. La speranza è che nei prossimi mesi la guerra dei dazi avviata dal presidente Trump non coinvolga anche i nostri vini, visto che il mercato statunitense assorbe un terzo della nostra produzione”. A vendemmiare invece già nei prossimi giorni saranno i vignaioli dell’Alta Langa. Tutto è già pronto: “Inizieremo dopo la settimana di ferragosto – conferma Giulio Bava, presidente del consorzio di tutela –. Le premesse sono ottime, ma le prossime due settimane sono decisive”. Oggi l’Alta Langa è uno dei vini piemontesi più attrattivi. “Il nostro è un vino che si vende ancor prima di aver finito di affinarlo – aggiunge Bava –. Il mercato ci sta premiando ed oggi la domanda è superiore all’offerta. Saranno sfruttati circa 130 ettari di vigneti in più rispetto alla vendemmia 2019. Un gran bel risultato. Siamo partiti da lontano, da 40 ettari di vigneto e poche cantine. Con il 2020 gli ettari saranno quasi 350. Dieci volte tanto, e le cantine quasi 30”. È giunto allora il momento di guardare con decisione all’estero? Oggi il mercato è per lo più italiano, ma con i nuovi vigneti si prenderà a puntare anche sull’export. “L’Alta Langa è un vino di qualità che non ammette scorciatoie e vede la collaborazione di tutta la filiera produttiva, con i viticoltori in primo piano – sottolinea il presidente –. Il prossimo obiettivo è rappresentato dai 3 milioni di bottiglie non appena i 350 ettari saranno completi e in produzione”.