Cristina Antoni, presidente di Costruire Insieme: “Quello che mi passa il Comune basta per gli stipendi”

Alessandria (Andrea Guenna) – Sul “Letto di Procuste” stavolta c’è finita lei (nella foto), Cristina Antoni, un’avvenente signora, già addetta stampa della Provincia ed oggi presidente della partecipata del Comune di Alessandria, a trazione leghista, “Costruire Insieme”. Come Procuste aggrediva i viandanti e li straziava battendoli con un martello su un’incudine a forma di letto, “stirati” a forza se troppo corti, o amputati qualora i loro arti sporgessero dal letto, così la bella Cristina è finita sul “Letto di Procuste” della politica de noantri, presa a martellate dalla minoranza di sinistra a Palazzo Rosso e da qualche “collega”, oltre che chiamata in causa da un foglio torinese che, citandola, ha pubblicato un articolo titolato “Bufera sulla vamp della cultura” e raccontando che qui da noi è scoppiata “la polemica su Cristina Antoni, presidente di Costruire Insieme, società comunale che invece di occuparsi di gestione del patrimonio artistico spende e spande in discutibili eventi glamour e promozioni personali”. La signora Antoni è stata nominata presidente di Costruire Insieme, una partecipata del Comune che si occupa di cultura con annessi e connessi, dall’attuale sindaco leghista Gianfranco Cuttica nel giugno del 2018. Costruire insieme aveva ereditato armi, bagagli e 35 dipendenti circa della partecipata in liquidazione Aspal. In sostanza Cuttica ha “regalato” un debito di oltre un milione di stipendi all’incolpevole Cristina che ora si difende proprio su questo punto e a chi l’accusa di presiedere un carrozzone che non lavora e che costa troppo, risponde che i soldi del Comune (circa 1,250 milioni all’anno) servono appena per pagare gli stipendi, compreso il suo. Per tirare avanti con la partecipata in un anno ha speso meno di 50.000 euro. Sono pochi? Sono tanti? Dipende da quello che spendono gli altri. Per esempio la signora Vittoria Oneto, ex assessora del Pd con Rita Rossa sindaca ed attuale consigliera di minoranza nel Pd a Palazzo Rosso, che solleva molte perplessità sulla gestione di Costruire Insieme, è presidente della cooperativa sociale Startal, che si occupa più o meno della stessa cosa di cui si occupa Costruire Insieme, con la differenza che lo fa per la Provincia di Alessandria. Come è mia abitudine sono andato a spulciare e mi sono guardato le carte scoprendo che nel 2010 la signora Oneto con la sua Startal aveva ricevuto dalla Provincia di Alessandria ben 60.000 euro per il servizio di biglietteria e visite guidate al Marengo Museum. Roba che, se la facesse un’associazione di volontariato, costerebbe zero. Non è finita perché, oltre al compenso forfettario di cui sopra, la Provincia di Alessandria, allora retta dal presidente Paolo Filippi coadiuvato dalla vice Rita Rossa (nel 2010), aveva approvato altri impegni di spesa sempre per staccare dei biglietti e condurre delle visite guidate al Marengo Museum, di 2.501,00 euro e di 9.126,00 euro nel solo mese di novembre. E siamo, per il solo 2010 e per il solo servizio di biglietteria e visite guidate al Marengo Museum ad una spesa, per la Provincia, di ben 71.627 euro. Ma non è finita perché le stesse cifre, euro più euro meno, sono state confermate per gli anni successivi fino a quando, con delibera 22 del 15 giugno 2015, presidente Rita Rossa che era anche sindaca di Alessandria, Marengo Museum fu dato in comodato al Comune di Alessandria.

Ma la beffa, come sempre, arriva alla fine. Infatti il 21 gennaio del 2017, per il terzo compleanno del figlio, la signora Oneto faceva richiesta alla direttrice generale di Costruire Insieme del centro famiglie Magicascina che le era concesso dal Comune di Alessandria dalle tre alle cinque del pomeriggio, per la festa di compleanno. La direttrice Angela Biscaldi informava la signora Vittoria Oneto che l’affitto sarebbe stato fatturato per un importo di 60 euro più Iva, totale 73,20 euro. La fattura non è stata mai pagata. Come diceva il Maestro? Ah, sì: “Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?” (Matteo; 7-3).