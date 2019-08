Fulminato da infarto mentre fa manutenzione agli impianti

Clavesana – È stato un infarto fulminante a stroncare verso mezzogiorno G.F., un tecnico cinquantunenne di Fossano, mentre stava facendo manutenzione all’interno di una vasca per la raccolta di materiali edili nello stabilimento Poliprogram di corso Vittorio Olcese a Clavesana (Cuneo), azienda di carpenteria metallica dove la vittima si trovava ad operare per conto di una ditta di Fossano. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso per cui l’equipe del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Mondovì e Dogliani, la squadra Saf da Cuneo e i Carabinieri di Fossano. G.F. lascia la moglie e tre figli.