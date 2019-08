Sette ore per domare un incendio dietro alla ex Roloil

Castellar Guidobono – Ci sono volute circa sette ore per domare le fiamme divampate alle 6 di ieri sera in un boschetto tra Viguzzolo e Castellar Guidobono, dietro alla ex Roloil, azienda chimica del tortonese. Due ettari di vegetazione sono andati completamente distrutti, e i Vigili del Fuoco di Tortona sono tornati sul posto stamane per verificare che non vi fossero altri focolai. Ancora da chiarire l’origine dell’incendio. Al momento sono al vaglio diverse ipotesi, ma non si esclude l’atto doloso.