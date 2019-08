Minaccia con la pistola moglie, figlia e medico perché non vuole essere ricoverato

Quargnento – Multitudo medicorum mors certa: anche senza conoscere il latino, un pensionato ottantenne che aveva appena avuto un malore, terrorizzato dall’idea di finire tra le grinfie dei dottori, ha rifiutato le cure di Guardia Medica, medici dell’ospedale e medico di famiglia al punto che per liberarsene ha impugnato una pistola minacciando di sparare al primo che avesse azzardato di avvicinarsi a lui. Poco prima aveva puntato l’arma contro moglie e figlia che avevano chiamato la guardia medica per ricoverarlo. La successione dei fatti è stata concitata e i carabinieri del nucleo radiomobile di Alessandria, chiamati dai familiari, hanno agito con molta pazienza e accortezza per riuscire a calmare l’anziano che è stato riportato a più miti consigli e disarmato. In casa gli hanno trovato sei fucili e due rivoltelle di cui una senza documenti in regola, per cui è scattata la segnalazione per detenzione illegale di armi, oltre alla denuncia per minacce. Alla fine l’anziano pistolero ha dovuto cedere ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria per essere sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio, mentre le armi sono state sequestrate dai carabinieri insieme alle munizioni.