La via Francigena tortonese era un ramo minore della grande Via Francigena, ma a Tortona fanno finta di non saperlo

Tortona (Andrea Guenna) – La via Francigena principale passava da Novi e da Gavi dov’era custodita la Sindone, ma non da Tortona. Erano i Templari a difenderla e non i preti che invece erano a Tortona e che coi Templari preferivano non averci a che fare (come oggi) anche in conseguenza della Bolla “Omne datum optimum” di Innocenzo III del 1189 in favore dell’Ordine del Tempio. Tant’è, Il progetto di “Linea Verde”, voluto dal conduttore Sandro Vannucci (nella foto), d’un itinerario che si rifaccia alla Via Francigena che passa da Tortona (ingenuità storica) sarà presentato in Provincia, incontrando tutti i Cai alessandrini e il sindaco di Tortona Federico Chiodi che ha dato pieno supporto all’iniziativa, domenica 22 settembre. Quindi, in collaborazione col Comitato promotore del “Cammino di San Michele” presieduto da Vannucci, si terrà a Tortona la presentazione del tratto piemontese e sarà organizzata una camminata Tortona-Volpedo sulla Via dei Malaspina che è un assurdo perché Volpedo era completamente fuori dall’asse della via princilpale. Poteva essere un dei tanti punti di partenza, ma non un ramo della Francigena che univa Mont Saint Michel in Normandia a Monte Sant’Angelo sul Gargano per un percorso di 1450 chilometri. L’itinerario che inizia a Mont Saint Michel arriva in Italia dal Passo del Moncenisio, tocca la Sacra di San Michele, attraversa Torino e, da Superga, scende nel Monferrato seguendo il sentiero Cai per Vezzolano, Crea e San Salvatore. Poi, Alessandria, Spinetta Marengo, ma qui taglia per Novi e Genova, senza allargare inutilmente per Tortona.

Le Precettorie Templari

Per garantire l’incolumitù dei pellegrini c’erano le precettorie templari presenti alla confluenza dei fiumi, lungo le antiche vie consolari romane o sui monti, nelle campagne o nelle città. È bene ribadire che la “Via Francigena” non deve essere immaginata come un unico tracciato, come si sarebbe realizzato in un’ottica moderna, proprio perché l’itinerario di pellegrinaggio, noto con questo termine, era un insieme di percorsi praticati da coloro che si spostavano dal nord Europa verso Roma o verso la Terrasanta dando vita ad una vera e propria “Rete Francigena”. I pellegrini superavano le Alpi Occidentali attraverso i passi del Gran San Bernardo e del Moncenisio e poi proseguivano percorrendo vie diverse ancorché dirette tutte in due direzioni che puntavano su Roma e su Gerusalemme. Dalla direttrice principale si dipartivano itinerari minori che, valicando le aspre giogaie dei contrafforti appenninici e delle Alpi Marittime, scendevano ai porti liguri, favorendo il pellegrinaggio via mare. È proprio qui, lungo questi cammini minori, spesso impervi e malsicuri, che si collocavano le precettorie, le magioni e le chiese dell’ordine templare.

Al di qua del mare

I Templari, al di qua del mare, cioè in Europa, a partire dal XII secolo garantivano protezione ed assistenza ai viandanti ed ai pellegrini ed agli abitanti nelle zone di loro competenza, ottenendo in cambio franchigie a loro favore, per cui erano molte le magioni lungo le vie francigene. Queste strade erano spesso connesse ai viaggi dei pellegrini e la dimostrazione della loro esistenza e della loro importanza è dovuta al fatto che i pellegrini erano accompagnati da uomini di chiesa che sapevano ed amavano scrivere, e che annotavano le date e i luoghi del viaggio. Ancora oggi sono rintracciabili frammenti e memorie di quegli itinerari che dalla via francigena principale si diramavano in una moltitudine di “vie francigene minori” toccando molti punti della nostra zona. Fu soprattutto intorno all’anno mille che l’Europa fu percorsa da una moltitudine di pellegrini che si mettevano in cammino – correndo parecchi rischi – alla volta di luoghi sacri per la cristianità. Tre erano le mete: Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo, fondatori della comunità ecclesiale cristiana; la Terrasanta, sede del Golgota, dove si ricercavano i luoghi della passione di Cristo; Santiago di Compostela, estrema punta dell’Europa Occidentale, dove l’Apostolo San Giacomo aveva scelto di riposare in pace. Fu così che l’Europa si trasformò in un grande collettore di strade, sentieri e direttrici, tutti convergenti verso i luoghi di pellegrinaggio.

La rete francigena

La Via Romea

Quella che portava a Roma (prima di proseguire eventualmente per Gerusalemme) era detta la “Via Romea”. In base ad un documento del 994 che ci ha lasciato Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, si deduce che il cammino attraversava le Alpi in Valle d’Aosta e scendeva dal Piemonte e dalla Lombardia nella pianura Padana, per poi valicare l’Appennino. Nel corso del XII secolo, la rete francigena avrebbe portato anche a Genova, dove i pellegrini si sarebbero potuti imbarcare per la Terrasanta, sulle navi genovesi prima, e templari poi, sotto lo sventolìo delle candide vele con la croce rossa, proprio come quelle issate sulle tre caravelle del cripto-templare genovese Cristoforo Colombo nel 1492. Alcune navi potevano trasportare sino a trecento passeggeri. Da Genova, con vento favorevole, occorrevano solo 18 giorni di viaggio. La via francigena di Pozzolo proveniva a sua volta da Casalcermelli. All’incrocio con la strada per Frugarolo è rimasta in buono stato di conservazione la casa della Torre, una magione Templare nella quale sono stati rinvenuti ed asportati affreschi inerenti le gesta dei cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù e di Lancillotto, ora conservati dall’Amministrazione Provinciale di Alessandria.

L’itinerario “tortonese”

La via francigena principale di Susa passava per la Sacra di San Michele, Asti, Alessandria e giù, giù fino a Novi, Gavi, Genova, ad identificare un tragitto intensamente simbolico, che collega Mont St. Michel in Normandia, la Sacra di San Michele in Piemonte e San Michele sul Gargano in Puglia, luoghi distanti, l’uno dall’altro, in linea d’aria, 750 chilometri. Questa importante via di comunicazione, abbondantemente presidiata dai Templari, consentiva facili e sicuri trasferimenti in caso di pericolo.

Lungo il percorso c’erano molte case templari, come la magione di San Giorgio, oggi signorile dimora di campagna, situata all’interno del triangolo Novi-Cassano-Serravalle, lungo la via francigena proveniente da Tortona, sull’altura situata tra la ferrovia ed il punto in cui l’autostrada incrocia la strada per Cassano Spinola-Tortona. Pur trattandosi di un edificio largamente rimaneggiato nel corso del XVIII secolo, mantiene le caratteristiche tipiche delle magioni più importanti dei mitici cavalieri rossocrociati. La torretta centrale a mo’ di campanile, la cappella interna, la tipica struttura della casa rurale fortificata del XIII secolo. Poco distante dalla casa principale, che è posta su una lieve altura, si nota un edificio secondario, anch’esso ristrutturato, che era certamente facente parte del complesso. Gli abitanti della zona hanno confermato che, secondo la tradizione, proprio lì ci fu un convento di frati, mentre tra i più anziani qualcuno ricorda come, intorno alla casa di San Giorgio, vi fosse un alone di leggenda che la voleva sede di una strana milizia di monacicavalieri. Qualcuno si è spinto a dire che nel prato antistante alla casa, durante dei lavori di scavo per la posa di tubature, sono state rinvenute numerose salme vecchie di secoli. A questo proposito è bene ricordare che solo ai templari era consentito seppellire gli scomunicati nei loro cimiteri vicini alle magioni. Ma non è finita. Nei sotterranei si notano almeno due accenni di altrettanti cunicoli che puntano in direzioni strategiche e, con ogni probabilità, uniscono la casa a postazioni templari del ponte sullo Scrivia.

L’itinerario ligure

La Via Francigena principale, come sappiamo, passava per la Fraschetta, Novi, Gavi, Genova. A questo proposito esiste, sul ponte di San Bartolomeo a Serravalle Scrivia, una vecchia cella monastica di poche stanze, edificata a più riprese, su tre piani (un tempo adattata a pizzeria), di cui Lorenzo Tacchella documenta il passaggio di proprietà dalla curia di Tortona agli ospitalieri, in forza dell’atto del 28 gennaio 1245 e che, date le sue caratteristiche, non poteva essere altro che una casa templaria. Quindi, sempre grazie al Tacchella, si viene a sapere (ma solo in base ai documenti perché l’edificio sacro non c’è più) della chiesa di San Giorgio, sempre a Serravalle che, forse, aveva a che fare con la casa del ponte (la pizzeria di cui sopra). A questo proposito Lorenzo Tacchella scrive: “Di San Giorgio Possediamo solo documenti tardivi. Il visitatore apostolico Gerolamo Ragazzoni, il 29 luglio 1576, visitava in Serravalle tre luoghi, ossia ruderi di tre chiese scomparse: S. Andrea, S. Giorgio e S. Maria di Nizolasco. Di S. Giorgio il visitatore scrive che era unita alla commenda gerosolimitana di S. Bartolomeo del Ponte” e, per questo motivo, essendo parte della struttura di San Bartolomeo al Ponte, era una struttura templaria. I templari, infatti, erano soliti piazzare un edificio fuori ed un altro, solitamente adibito al culto ed all’accoglienza, all’interno dell’abitato o nelle sue immediate vicinanze. La casa “fuori le mura” era chiamata “La Spina”, mentre quella dentro “La Rosa”, nel senso che la spina difendeva la rosa, e non è un caso che, proprio nel Basso Piemonte, ad ulteriore dimostrazione d’una passata presenza templare, vi siano centri che traggono il toponimo dalla spina o dalla rosa. Tra questi: Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Spinetta Marengo, Montespineto, Castelspina (paese vicino a Castellazzo Bormida che trasuda, nei suoi edifici più antichi, di tradizione templare), Rosignano Monferrato. Col passare degli anni, anche le istituzioni della rosa e della spina mutarono la loro originaria “destinazione d’uso”, infatti la spina non sarebbe servita solo per difendere un luogo sacro, ma lo poteva fare (e lo fece) anche per una banca, ed i templari furono anche banchieri.