L’Italia è in ballo tra un presidente abusivo, i tradimenti di palazzo e la secessione alle porte

di Andrea Guenna – Flaiano diceva che l’Italia è un paese dove sono accampati gli italiani. Accampati nel senso che il territorio su cui stanno non importa a nessuno e se ne può fare quel che si vuole, in nome di una superficialità sconfortante. Ecco forse perché in Italia come ha scritto Revel, i problemi sono drammatici ma mai seri, frase attribuita anche a Flaiano credo impropriamente. I concetti di accampamento e mancanza di serietà rimandano all’idea di un popolo, quello italiano, perennemente in vacanza per cui tutto si aggiusta alla Totò con un bel piatto di spaghetti mangiato avidamente stando a tavola coi nemici di ieri, alleati di oggi. Pensando a queste cose mi sono ricordato di quello che è successo in Italia nel corso del 1943, dallo sbarco in Sicilia degli americani organizzato dalla mafia, al referendum farsa del 2 giugno 1946 per decidere se tenersi la monarchia o far nascere la repubblica, e ancora a Tangentopoli dei primi anni novanta, a Mattarella presidente abusivo.

Un capo dello Stato eletto da chi non aveva titolo

Infatti nel dicembre 2013 la Corte Costituzionale sentenziava che la legge (il Porcellum) con cui erano stati eletti i deputati era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, almeno per un terzo, illegittimo. Infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia, che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza. Mattarella faceva parte in qualità di giudice costituzionale di quella Corte ed ha votato in tal senso. Ma è successo che proprio uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità di quel parlamento, cioè Mattarella, da quello stesso parlamento ha poi accettato di essere eletto Capo dello Stato nel 2015 e ciò nonostante che la Corte Costituzionale, con quella sentenza, di parlamenti ne avesse delegittimati addirittura due, quello eletto nel 2008 e quello eletto nel 2013, per cui anche la rocambolesca rielezione di Napolitano era nulla ma, soprattutto, noi oggi abbiamo un Capo dello Stato abusivo.

Riemerge la Padania

Il balletto della politica italiana ha stufato un po’ tutti qui al Nord. In Lombardia e in Veneto sono stanchi di pagare un sacco di tasse per mantenere un Sud che, a più di 150 anni dall’unità d’Italia, non ha ancora dato segni di riscossa. Anzi si è adagiato ed ha lasciato campo libero alla malavita organizzata. Nel Lombardo-Veneto la tensione è altissima coi Cinquestelle, con premier Conte, che non più tardi di un mese fa avevano contrastato con forza le pretese autonomiste di Lombardia e Veneto, per ora solo finanziarie. E a questo punto nasce il problema proprio del Capo dello Stato (quando si dice che i nodi vengono al pettine) che sarebbe l’unico a potersi opporre, ma non lo può fare perché la sua elezione è nulla. È un cortocircuito costituzionale e giuridico che gli addetti ai lavori conoscono bene ma che tendono a tenere nascosto per paura che il Nord, approfittando dell’assenza di un Presidente, salutino per sempre la Repubblica Italiana e procedano speditamente a realizzare una secessione finalmente possibile anche tecnicamente.

Quanto conta la Costituzione

La Costituzione è la magna carta sulla quale si fonda il nostro ordinamento statale in tutte le sue articolazioni ed è il documento fondante della nostra Repubblica. Una repubblica che scricchiola da tutte le parti e che potrebbe – stavolta davvero – capitolare sotto i colpi di un movimento secessionista che sembra stia tornando. Rimedi non se ne vedono e anche se dovessero fare un governo M5Stelle-Pd con annessi e connessi, l’alleanza scricchiolerebbe subito. Dopo l’attacco di fine luglio sferrato dai governatori di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia, qualcuno (non del Nord) ha detto che il loro atteggiamento contro il premier Conte è diventato istituzionalmente grave e decisamente oltraggioso. Non più oltraggioso, però, della malavita organizzata che non si riesce ad estirpare al Sud ed a sconfiggere al Nord, con tutto quello che ne deriva.

Il residuo fiscale

Calcolato da Eupolis, per residuo fiscale si intende la differenza tra quanto un territorio versa sotto forma di tributi allo Stato e quanto da esso riceve sotto forma di servizi. Ebbene, i complessi calcoli hanno portato a una differenza che per alcune regioni appare da record. Innanzitutto per la Lombardia, che vanta un residuo fiscale a proprio sfavore di 54 miliardi circa. Ovvero la differenza tra quanto privati cittadini e imprese lombarde versano e quanto ricevono in servizi e trasferimenti è altissima, molto superiore a quella delle altre regioni.

La seconda regione, l’Emilia Romagna, vede un residuo fiscale molto minore, di 18 miliardi e 861 milioni

Viene poi il Veneto, con 15 miliardi e 458 milioni. Al quarto posto c’è il Piemonte con 8 miliardi e 606 milioni.

A seguire tutte le regioni del Nord, tranne la provincia di Trento, la Toscana e il Lazio.

Al contrario vi sono quelle regioni in cui il calcolo del residuo fiscale dà un risultato negativo, perché quello che si riceve da Roma è più di quanto si versa. Come succede in tutto il Sud: la Sicilia ha il dato con il maggior deficit, – 10 miliardi e 617 milioni e questo nonostante il livello altissimo delle tasse locali. Poi viene la Puglia, con -6 miliardi e 419 milioni; la Calabria, -5 miliardi e 871 milioni e la Campania, – 5 miliardi e 705 milioni.

Tra le aree in deficit fiscale c’è anche la provincia autonoma di Trento. Che sia autonoma non è certamente un caso, l’enorme afflusso di denaro proveniente da Roma riesce infatti a superare anche quello che viene versato e prodotto dai trentini, nonostante questo non sia poco.

Il Lombardo-Veneto non ci sta

Fontana e Zaia sembrano essere furibondi e pronti a tutto. Zaia in particolare avrebbe dichiarato in pubblico, a margine di una conferenza sull’autonomia: “Ci hanno presi in giro e, se Conte non darà l’autonomia vera lo farà qualcun altro”. Non basta, perché i due governatori nordisti hanno bollato come “cialtronerie” del governo le prese di posizione contro le autonomie dei Grillini che fanno a gara a chi le spara più grosse. È chiaro ai più che il livello dello scontro fra il Lombardo-Veneto e Roma si fa fa molto elevato per cui non è difficile immaginare che Zaia e Fontana, insieme a Fedriga del Friuli (Cirio del Piemonte sta ancora alla finestra mentre Toti pensa più alle elezioni anticipate che alla sorte della “sua” Liguria), tornino presto alla carica.

Sono sempre le “Palanche” a dettare l’agenda

Tutto ruota intorno all’extra gettito fiscale e alla redistribuzione. Se il Nord “regala” al resto d’Italia qualcosa come 130 miliardi all’anno per non ricevere niente in cambio, perché in Italia non funzione praticamente niente, si capisce bene che il siur Brambilla da una parte ed il sior Trevisan dall’altra, ma anche monsù Pautasso, sciù Parodi e sior Furlan, si siano rotti le scatole di continuare a pagare tasse ad uno Stato che di loro si dimentica puntualmente. Non ne possono più e non si può dar loro torto. Il popolo del Nord è stanco e la crisi di governo voluta da Salvini potrebbe nascondere la volontà di spaccare tutto per favorire la secessione. Ma ne siamo sicuri?

Le due anime della Lega.

C’è la lega di Matteo Salvini che agisce di pancia, diffonde concetti semplici e subito assimilati dal popolo che li condivide, e quella dei banchieri padani e europei che fa capo al sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti. Per lui la partita decisiva della Lega è quella delle autonomie regionali differenziate. È un cerchiobottista perché da un lato spera che Lega e M5S possano tornare a dialogare – e l’ipotesi è fra quelle sul tavolo di Mattarella e di Conte – e dall’altro punta sull’autonomia delle regioni del Nord.

Salvini, che ha puntato tutto sulla “Lega d’Italia” e che ha conquistato le popolazioni del Sud, è spiazzato e deve decidere cosa fare: seguire i governatori del Lombardo-Veneto o continuare con la politica sovranista e nazionale. Paradosso vuole che sia più in sintonia coi governatori Giorgetti che Salvini, con Giorgetti per un “Conte bis” mentre Salvini ha fatto saltare il banco.

Insomma: è il solito casino italiano. Tuttavia è chiaro che proprio l’uomo delle banche, Giorgetti, sia l’unico elemento di continuità fra la Lega federalista di Umberto Bossi, e la Lega nazionale e sovranista di Salvini.