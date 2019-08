Maltempo, allagamenti nel Saluzzese

Saluzzo (Ansa) – Il centro abitato di Cardè (Cuneo) è stato allagato in conseguenza del nubifragio che stamane si è abbattuto sul Saluzzese. Le forti piogge hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque si sono riversate nelle strade. In alcuni punti il livello ha superato gli 80 centimetri.

I danni e i disagi maggiori si sono verificati soprattutto nell’area tra Barge, Bagnolo Piemonte e Cardè. Il forte vento ha divelto serre e fatto crollare diversi alberi nell’Infernotto, tra Barge e Bagnolo. Allagamenti si sono registrati a Barge nella frazione San Martino. Colpita anche l’industria Itt. Allagate parti dello stabilimento.

Il centro abitato di Cardè (nella pianura saluzzese) è stato allagato. Le forti piogge hanno fatto tracimare i corsi d’acqua della zona e le acque si sono riversate nelle strade. In alcuni punti il livello ha superato gli 80 centimetri. Sono in corso gli interventi di vigili del fuoco (in zona anche l’elicottero giunto da Torino) e protezione civile.