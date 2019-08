Si sente male e muore nel bagno turco del Grand Hotel Nuove Terme di Acqui

Acqui Terme – Non c’è stato nulla da fare per Alberto Domenico Casaltoli, 89 anni, morto stamane, intorno all’ora di pranzo, al Grand Hotel Nuove Terme di Acqui.

L’uomo, residente in Liguria ma in villeggiatura nella zona di Ponzone, secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, si sarebbe sentito male per un calo di pressione nel bagno turco del centro benessere, nell’albergo di piazza Italia.

A dare l’allarme è stato il personale della Spa, che si era accorto del malore dell’anziano.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei volontari della Misericordia, per Casaltoli non c’è stato più nulla da fare. Il medico del 118, intervenuto con una seconda ambulanza della Croce Rossa, ha constatato il decesso dell’anziano.

Sul posto anche i Carabinieri di Acqui per le verifiche del caso. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia.