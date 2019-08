Da Aldo Rosa – Segreteria del Sindaco di Tortona

Con San Michele Cammino di Cammini

Una linea dritta attraverso l’Europa ed il Mediterraneo che tocca eremi e chiese in Irlanda Cornovaglia, Mont Saint Michel, la Sacra di San Michele, la Grotta dell’Arcangelo sul Gargano, l’isola di Simi nell’Egeo, e finalmente il Monte Carmelo tra Haifa e Gerusalemme. L’hanno immaginata i mistici medievali pensando al colpo di spada che ha ricacciato il diavolo nell’Inferno. A brandire la spada l’Arcangelo Michele comandante delle schiere celesti. Da 15 secoli San Michele è il protettore dei pellegrini ed a quella grotta sul Gargano i pellegrini sono arrivati a frotte, devoti, ben prima del pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Ovunque le Vie Micaeliche collegavano i luoghi dedicati all’Arcangelo ai percorsi più importanti e per secoli i penitenti hanno dimostrato la loro devozione al Vincitore del Male camminando sulle sue vie, fin dai Longobardi che per primi scesero per percorsi già battuti dagli Etruschi e sui resti delle strade romane. Tra le tante Vie Micaeliche – tutte interessanti e molte da rivalutare – il Comitato Promotore San Michele un Cammino di Cammini ha scelto un percorso che per rilevanza storica e immediata praticabilità possa essere il Cammino di San Michele, un Cammino fatto di tanti Cammini per la maggior parte già percorribili: dai Tratturi del Molise alle Vie storiche della Ciociaria fino al Castel Sant’Angelo in Roma e poi ancora verso nord a 30 km dal mare lungo una Consolare poco conosciuta come la Antica Via Clodia tra Tuscia Laziale e Maremma Toscana ( Tuscania Farnese Sovana Saturnia) arrivando a Roselle in vista di Grosseto e poi la Via delle Città Etrusche, Massa Marittima Volterra Lucca. Infine per Garfagnana e Lunigiana fino a Pontremoli con la Via Del Volto Santo e la Via degli Abati Fino a Bobbio. È da Bobbio che il progetto del Cammino dei Cammini ha individuato una nuova via che sulle tracce dei Malaspina, signori degli Appennini, arriva a Tortona. 60 Km in 3 province di 3 regioni: Emilia Lombardia Piemonte. E con l’aiuto di una sentiero del CAI (il Superga Vezzolano Crea) attraverso il Monferrato si arriva a Torino. Poi la Sacra di San Michele, all’inizio della Val di Susa, Novalesa il Moncenisio e la Francia fino a Mont Saint Michel. Il percorso italiano è di 1450 km tra i più lunghi e suggestivi itinerari tra le Cultural Routes of the Council of Europe. Nel cui novero dovrà entrare quanto prima. E questo avverrà appena sarà completato questo passaggio a Nord Ovest attraverso la Via dei Malaspina ed il Monferrato. Il Comitato Promotore ha perciò concentrato la sua attività per la realizzazione del tracciato in GPS raccogliendo le più attive realtà associative locali che stavano lavorando intorno al progetto ed in un anno è stato scelto il percorso definitivo, mobilitati gli enti locali, le Province e le comunità Montane. A maggio è stato firmato un Protocollo tra un primo gruppo di Enti e associazioni a cui si uniranno a breve le altre realtà territoriali. Ciascuna resterà garante e custode del suo tratto.

Programma di massima per la inaugurazione della

Via dei Malaspina

come tratto Tortona –Bobbio del

Cammino di San Michele

dalla Sacra di San Michele a Bobbio

tra Piemonte Lombardia Emilia

Eventi 22-28 sett.2019

Domenica 22 settembre – CAMMINATA CORSA PEDALATA tra Tortona e Volpedo di

km 13. Con prosecuzione in MTB fino a Bagnaria e Varzi di km 25 (con possibile

percorso corto a piedi)

Enti coinvolti Comuni di Tortona Monleale Viguzzolo Volpedo Bagnaria Varzi ( e

Bobbio).

Province, Comunità montane.

Associazioni sportive e culturali del territorio.

Consorzi, Mercatino Bio Volpedo, Aziende vinicole e commerciali agriturismi.

Ore 9.00 ritrovo a Tortona Piazza Malaspina di Camminatori Runner Ciclisti MTB

(ev.cavalli) controllo iscrizione e distribuzione della Sacca del Pellegrino (sacchetto di juta

con tracolla con programma e acqua e generi di primo ristoro che-alla fine- verrà fornito

di alcuni cibi e gadget dagli sponsor)

Ore 9.30 Bicchiere della staffa e saluto del Sindaco di Tortona e del Comitato

Promotore. Alla cerimonia possono partecipare le altre autorità e i sindaci che poi si

sposteranno per l’accoglienza dei gruppi nelle varie località.

Ore 9.45 Partenza in corteo fino alla Chiesa di San Michele per la Benedizione

Ore 10.00 dopo i Ciclisti, MTB e i Runner (che si avviano alla loro velocità) partono anche i

Camminatori sulla via Emilia fino all’uscita di Tortona poi lungo il percorso segnato della

futura ciclovia.

Ore 10.30 Ciclisti MTB e Runner passano da Viguzzolo (possibile breve sosta con acqua e

bicchiere di vino)

Ore 11.00 arrivo dei primi a Monleale con rinfresco

Ore 11.30 arrivo dei primi alla Pieve di Volpedo visita alla Pieve con affresco di San

Michele. Segue Picnic a cura del Mercatino Bio.

Per i Camminatori gli orari presunti sono:

Ore 11.30 Viguzzolo

Ore 13.00 Monleale

Ore 13.30 Pieve di Volpedo

Nelle varie località si può prevedere il saluto del Sindaco.

Alle ore 14.00 Ciclisti MTB e Runner che volessero proseguire completerebbero la giornata percorrendo il tratto tracciato: Volpedo Biagasco Cecima San Ponzo Bagnaria

Casa Galeotti Casa Bertella Varzi con arrivo previsto intorno alle 18.00. Anche i Camminatori potrebbero percorrere gli ultimi km (per es tra Bagnaria e Varzi circa 8) venendo trasportati in bus fino ad un punto di partenza più vicino alla meta. Alle ore 18 a Varzi accoglienza enogastronomica e cerimonia di arrivederci al venerdì successivo 27 settembre. Tutti i gruppi avranno una guida che conosce il percorso. Nei vari luoghi di sosta l’organizzazione fornirà i rinfreschi. Alla fine ci saranno nella Sacca del Pellegrino le vettovaglie rappresentative del territorio. La partecipazione avverrà su prenotazione e col pagamento di 10/15 € per assicurazione e organizzazione. Le associazioni che parteciperanno alla iniziativa raccogliendo prenotazioni e fornendo servizi avranno diritto a una quota del ricavato che servirà all’autofinanziamento riservando una quota al Comitato Promotore per il coordinamento e per le attività della settimana successiva. Se si troveranno le risorse indispensabili la settimana successiva sarà dedicata al Completamento del Tratto Piemontese- Emiliano del Cammino di San Michele. Un gruppo di 4/5 MTB partiranno da Superga (o anche dalla Sacra di San Michele) per completare il percorso su sentiero CAI Superga Vezzolano Crea San Salvatore e da qui sul Tracciato individuato fino a Tortona passando per Alessandria.

IPOTESI DI CALENDARIO – SETTEMBRE 2019

lunedì 23 Incontro in Reg Piemonte con Assessore e Funzionari competenti per sentieristica (ev partenza mattutina da Sacra)

martedì 24 Superga Vezzolano

mercoledì 25Vezzolano Crea San Salvatore

giovedì 26 San Salvatore Alessandria Tortona

venerdì 27 Tortona Varzi

per arrivare sabato 28 a Bobbio in concomitanza con il pellegrinaggio alla Grotta di San

Michele 7 km sulla via degli Abati.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

Ore 9.00 partenza in MTB da Varzi (con ev saluto del Sindaco)

Ore 11.00 passaggio per Bobbio (da Varzi 24,5 km)

Ore 12.00 arrivo alla grotta insieme ai Pellegrini giunti a piedi da Bobbio. Cerimonia e

Santa Messa

Ore 13.00 Picnic

Ore 15.00 Ritorno a Bobbio per incontro autorità anche delle province e dei comuni

interessati il 22 sett. Conferenza di chiusura con lancio delle attività successive locali e

quelle nazionali e internazionali programmate per la Primavera 2020

Sandro Vannucci

Presidente Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini