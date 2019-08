Alberto Cirio fuori dall’inchiesta Rimborsopoli che aveva coinvolto anche l’ex sindaco di Novi Rocchino Muliere e Ugo Cavallera

Torino – È uscito definitivamente dall’inchiesta “Rimborsopoli bis” Alberto Cirio (nella foto), Presidente della Regione Piemonte che in quella bufera ci finì circa due anni fa con un avviso di garanzia per peculato.

L’inchiesta riguardava le spese pazze dei gruppi consiliari di Palazzo Lascaris, che vedeva indagati gli ex consiglieri regionali in carica tra il 2008 e il 2010, all’epoca della giunta di centrosinistra guidata da Mercedes Bresso.

Alberto Cirio, che era stato eletto nelle file di Forza Italia, è tra i 28 politici, fra loro anche l’ex sindaco di Novi Rocchino Muliere del Pd e Ugo Cavallera di Forza Italia, per i quali il tribunale ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore Giovanni Caspani e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.

In particolare, per l’attuale Presidente della Regione Piemonte, gli “scontrini” sospetti riguardavano una cifra vicina ai 30.000 euro: 19.000 euro per ricariche telefoniche anche a beneficio di collaboratori, spese per la cura del sito internet e di tipografia legate a motivi di rappresentanza, trasferte sostenute anche per occuparsi di un gemellaggio con una cittadina estera.

Alberto Cirio, prima che si chiudesse l’indagine, ha comunque scelto di rimborsare alla Regione l’intera cifra contestata dai pm.

L’inchiesta “Rimborsopoli bis” fino all’ultimo aveva frenato la candidatura di Cirio in Regione, sbloccata solo con la decisione della procura di chiedere l’archiviazione ora concessa.

Oltre a quella di Cirio, sono state archiviate anche le posizioni dei parlamentari del Partito democratico Mauro Laus, Davide Gariglio e Stefano Lepri.

Per altri diciotto politici, invece, ad ottobre si aprirà l’udienza preliminare in cui dovranno giustificare la valenza istituzionale di spese per pranzi e cene al ristorante ma anche acquisti più difficili da spiegare, come quelle per calzini da uomo, tovaglie natalizie, biancheria intima e persino preservativi ed assorbenti.

Per quattro di loro, inoltre, già finiti nei guai nella prima “Rimborsopoli”, il rischio è quello del carcere, per effetto della legge “spazzacorrotti”, se si dovesse arrivare a condanne definitive superiori ai 2 anni.