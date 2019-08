Marocchino di 25 anni annega nell’Orba a Molare

Molare – Un marocchino di 25 anni Mohamed Bammou residente a Oviglio è annegato oggi pomeriggio nel torrente Orba a Molare sotto il ponte del paese, in direzione di Ovada, uno dei luoghi più conosciuti del Comune che si trova a pochi chilometri di distanza dal confine con la Liguria. Il giovane ha accusato un malore mentre era in acqua, ha chiesto aiuto ed i suoi amici hanno lanciato l’allarme, ma una volta portato a riva, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, il ragazzo non ce l’ha fatta.Il torrente Orba e le sue sponde a Molare sono molto frequentati nel periodo estivo. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e Carabinieri.