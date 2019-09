Due condannati da Mattarella con Salvini

Alessandria (Red) – Il dubbio nasce da molti post su Facebook che ci segnalano lo status di condannato per peculato di Riccardo Molinari in appello a Torino per lo scandalo “Rimborsopoli”, e ci si chiede come faccia a rimanere al suo posto in Parlamento addirittura come capogruppo della Lega alla Camera.

Stessa cosa per il senatore leghista Massimiliano Romeo condannato come Molinari per peculato, ma saldamente seduto in Senato anche lui come capogruppo del Carroccio.

Tutto ciò in barba alla Legge Severino? Com’è possibile?

Oltretutto i due “pregiudicati” hanno fatto parte della delegazione ufficiale della Lega alle consultazioni con Mattarella (che è un presidente abusivo) dopo la crisi di governo (nella foto con Salvini).

La verità è che per Massimiliano Romeo, iscritto alla Lega dal 1992 e consigliere e capogruppo in Regione Lombardia dal 2010 al 2018, pur essendo stato condannato nell’ambito dell’inchiesta su Rimborsopoli in Lombardia a un anno e otto mesi, la pena è stata sospesa dal Tribunale di Milano. Il reato riguarda presunte spese indebite, soprattutto per pranzi e cene, fatte nell’arco di 4 anni per un totale di ben 30.000 euro (mazza quanto magnano sti leghisti!).

Anche Riccardo Molinari ha ricevuto una condanna per un reato analogo, nel suo caso in Piemonte dove è stato Consigliere Regionale dal 2010 al 2015. Anche nel suo caso sono state contestate spese indebite (cene, carburante e alberghi) per un totale di 1.241 euro, cifra francamente irrisoria. Assolto in primo grado, condannato a 11 mesi in appello (pena obiettivamente esagerata) a luglio 2018, anche la sua condanna è stata sospesa per un anno.

Fra un anno circa sia Romeo che Molinari dovranno rispondere in Cassazione.

Staremo a vedere.