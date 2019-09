La frittata è fatta: al governo perfino il capogruppo grillino che ha chiesto l’impeachment di Napolitano nel 2014

di Andrea Guenna – Che schifo l’Italia. Il Paese della pizza e dei maccheroni, ma anche degli intrighi, della malavita organizzata al potere, di quelli che non mantengono mai la parola data, di quelli che dimenticano troppo presto, di quelli che ti imbrogliano, dove chi prega è un idiota e chi ruba è furbo. Credevo che avessimo toccato il fondo con lo sbarco in Sicilia del luglio 1943 organizzato dalla mafia, col tradimento badogliano, con la fuga de Re, con Piazzale Loreto, coi brogli elettorali del 2 giugno 1946 che hanno fatto “vincere” la repubblica sulla monarchia rubando 2 milioni di voti. Che schifo l’Italia che è arrivata ad avere un presidente abusivo come Sergio Mattarella che è stato eletto da un parlamento incostituzionale nel 2015. Ed ora siamo al tragicomico con un ministro, Federico D’Inca (nella foto) del Movimento 5 Stelle che, come capogruppo del M5S alla camera dei deputati, aveva depositato l’atto della messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 30 gennaio 2014 alle 9,30. Ma che è stammerda? direbbero a Roma, ma la domanda la facciamo noi anche dal Piemonte. Ma che nazione è l’Italia? Ma noi italiani non abbiamo vergogna? Per forza che all’estero ci considerino tanti pulcinella senza dignità. Vedendo il film su Churchill ho capito la differenza fra noi e gli inglesi. Noi, “Franza o Spagna purché se magna”, loro, che non si sono mai arresi, affermano che chi combatte fino all’ultimo, anche se perde, ha l’onore delle armi, onore che non è dato a chi si arrende. E noi, negli ultimi 75 anni, ci siamo sempre arresi dopo aver tradito. Ci siamo arresi alla mafia, ci siamo arresi all’ipocrisia della Chiesa, ci siamo arresi ai ricatti Usa, ci siamo arresi ai diktat tedeschi, ci siamo arresi agli affronti francesi, ci siamo arresi e abbiamo perso la dignità. E Mattarella – il fantasma del Quirinale – ci deve spiegare come ha potuto conferire l’incarico di ministro per gli affari europei proprio a chi, cinque anni fa, voleva mandare in galera Napolitano. Quel Federico D’Incà, parlamentare del Movimento Cinque Stelle che prende il posto di Roberto Fraccaro, che accusò Napolitano di aver espropriato il Parlamento della funzione legislativa e della decretazione d’urgenza. In parole povere, affinché la signora Pina capisca, l’attuale ministro D’Incà aveva accusato il capo dello Stato Napolitano di aver organizzato un colpo di stato. D’Incà, insomma, come i suoi colleghi Fico, Giarrusso, Crimi, fu tra i primi sostenitori di questo vero e proprio impeachment e adesso è divenuto Ministro dei Rapporti con il Parlamento. Ma che razza dimmerda è questa nostra nazione? Ma chi siamo noi italiani?