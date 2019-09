Nessuna poltrona da sottosegretario per l’alessandrino Daniele Borioli del Pd

Roma (Lorenzo Mancini) – Stavolta il manuale Cencelli ha giocato un brutto scherzo ai nipotini di Togliatti che devono cedere la maggioranza di sottosegretari e viceministri ai Cinquestelle. Molti esponenti del Pd hanno dovuto rinunciare alla poltrona. Ora, dopo l’accordo trovato nella notte, la squadra del governo “Conte 2” è completa con la nomina di 42 sottosegretari, di cui 21 pentastellati, 18 dem, due di Leu e uno del Maie (Italiani all’Estero). In tutto, le donne sono appena 14. Ancora peggiore la situazione per quanto riguarda i viceministri perché saranno 6 del Movimento 5 Stelle e 4 del Pd.

Ai minimi termini la presenza piemontese del Pd e, nonostante che fosse un raccomandato di ferro, anche il valenzano Daniele Borioli, che le aveva provate tutte per rientrare nel grande giro romano, ha dovuto disfare le valigie. L’ex senatore e già assessore ai Trasporti della giunta regionale piemontese di Mercedes Bresso, nonché tesoriere del Pd in Piemonte, è stato “trombato”, si dice, dallo stesso Zingaretti che ha ricevuto l’ordine da Grillo di lasciarlo fuori dai giochi. Il diktat dell’ex sindaco di Firenze è la conseguenza della frase pubblicata su facebook da Borioli a fine agosto che definiva Renzi come “uno stronzo ai giardinetti”. Un inciampo non da poco per un politico di lungo corso, tra i più stretti collaboratori del segretario regionale piemontese Paolo Furia. Una frase che è costata molto alla pattuglia piemontese che, conta solo cinque rappresentanti nel governo. Dopo la nomina delle ministre Paola Pisano e Fabiana Dadone, entrambe del Movimento 5 Stelle, entrano nell’esecutivo il Dem Andrea Giorgis, nominato sottosegretario alla Giustizia, e la pentastellata Lucia Azzolina, sottosegretaria all’Istruzione. Completa la squadra subalpina Laura Castelli, confermata nell’incarico di viceministro all’Economia che già ricopriva nel primo governo Conte. Sta invece bene l’ex sindaco di Castelletto d’Orba Federico Fornaro segretario nazionale e capogruppo al senato di Leu Articolo Uno che piazza ben due sottosegretari, nonostante le dimensioni lillipuziane del suo partito.

Ecco l’elenco completo dei sottosegretari e dei viceministri del governo “Conte 2”