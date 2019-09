Contro il Vado succede di tutto e il Casale torna dalla Liguria solo con un pareggio

Vado Ligure (Vado 2 – Casale Fbc 2) – Rocambolesco pareggio per il Casale Fbc che in Liguria, terza di andata del campionato di serie D girone A ed avversario il Vado, ottiene un 2-2 figlio di una sfida in cui è successo un po’ di tutto.

Nerostellati inizialmente in doppio vantaggio allo stadio “Ferruccio Chittolina” grazie a due reti di Coccolo ma è un punteggio che illude.

I ragazzi allenati da mister Buglio, infatti, subiscono la rimonta dei liguri anche a causa di ben tre espulsioni nelle file dei monferrini: al termine del primo tempo deve lasciare il campo anzitempo Cintoi mentre nella ripresa sono espulsi Villanova e Poesio.

Anche il Vado si ritrova in inferiorità numerica per l’espulsione del difensore Scannapieco.

I liguri premono, soprattutto nella ripresa, e prima accorciano le distanze grazie ad un’autorete di Brugni poi il gol del centrocampista Fossati porta il risultato sul 2-2.

Il Casale, in otto contro dieci, riesce comunque a tenere fino alla fine chiudendo la gara sul 2-2 ma di certo questi, per come si era messa inizialmente la partita per i monferrini, sono tre punti persi.