Un’ Alessandria bella e spietata si impone per 3-0 ad Olbia

Olbia (Olbia 0 – Alessandria 3) – Seconda vittoria consecutiva per l’Alessandria che, ad Olbia, quarta di andata del campionato di serie C girone A, si impone per 3-0. La truppa allenata da mister Scazzola è ancora imbattuta, due pareggi e due vittorie, e grazie a quest’ultimo successo in Sardegna si porta a quota 8 punti, nelle parti alte della classifica.

Scazzola sceglie di schierare Casarini subito dal primo minuto al posto di Chiarello.

Alessandria subito in vantaggio: al 3’ cross dalla destra di Cambiaso, Arrighini ci arriva di testa con un grande stacco e insacca per l’1-0 momentaneo.

All’8′ Arrighini sfiora addirittura la doppietta, involandosi verso Van Der Want che però lo ferma in uscita bassa e, con la complicità della difesa sarda, sventa il rischio del raddoppio.

I locali tentano una timida reazione ma la porta difesa da Valentini non corre praticamente pericoli per tutto il primo tempo.

Nella ripresa Alessandria ancora tambureggiante e al 2’ gli ospiti trovano il raddoppio: Cambiaso crossa in mezzo e Dalla Bernardina insacca involontariamente nella propria porta per il 2-0 grigio.

I piemontesi controllano il match in tutta tranquillità e alla fine trovano il tris su calcio di rigore, realizzato da Akammadu per atterramento di Sciacca in area di rigore da La Rosa.

Non succede, poi, nient’altro e al triplice fischio l’Alessandria può esultare per tre punti davvero pesanti che proiettano Eusepi e compagni sempre più verso le parti nobili della graduatoria.

Olbia (4-3-1-2): Van der Want; Pisano, La Rosa, Della Bernardina, Pitzalis; Lella, Muroni (56′ Manca), Biancu; Vallocchio; Doratiotto (56′ Parigi), Ogunseye A disp. Barone, Mastino, Pennington, Demarcus, Verde, Belloni, Crosta, Zugaro, Miceli, Bah. All. Filippi.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cambiaso, Gazzi, Sulijc, Casarini, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp. Crisanto, Sciacca, Chiarello, Gilli, Akammadu, Castellano, Sartore, Gjura, Cleur. All. Scazzola.

Arbitro: Zucchetti di Foligno

Gol: pt 3’ Arrighini; st 2’ Della Bernardina (aut.), 46’ Akammadu (rig.)

Ammoniti: 50′ Eusepi (A), 60′ Cambiaso (A), 62′ Casarini (A)

Calci d’angolo: 2-8

Recuperi: 2+3