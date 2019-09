Turismo in Piemonte, verso una Atl unica gestita dal territorio cuneese che potrebbe tagliare del tutto fuori Alessandria?

Alessandria – Un nuovo organizzazione per il turismo piemontese? Se ne parlerà oggi, in Regione, in un incontro tra presidenti di Atl. Per Alessandria ci sarà Pier luigi Prati di Alexala.

Alla base del meeting ci sarà la nuova organizzazione che la giunta vorrebbe dare al settore entro la fine dell’anno, come peraltro sottolineato dal Presidente Alberto Cirio.

Otto Atl sono troppe e occorre ridurle, secondo la legge Madia e Corte dei conti.

Con quali criteri però?

All’inizio l’indicazione era quella di fondere Alessandria e Asti, poi però la doccia fredda. Astigiani con Albesi e Alessandria da sola ma soltanto se riusciva a raggiungere un budget annuo di almeno mezzo milione.

Adesso una nuova rivoluzione ossia un organismo unico per tutto il Piemonte che faccia da cabina di regia, con attività ripartite per singoli “prodotti turistici” guidate ognuna da un’Atl.

I cuneesi, secondo quanto lasciato trapelare, dovrebbero gestire il “pacchetto” montagne mentre le colline saranno appannaggio di albesi e astigiani.

Resta da stabilire cosa rimarrebbe ad Alessandria. Se lo è chiesto, non senza una vena polemica, ieri mattina Prati durante il workshop sul turismo organizzato dalla Confesercenti nella sede della Camera di commercio, alla presenza di Pasqualino Mazzoccoli, amministratore dell’Hotel Diamante, di Marco Novarese, direttore del Master per l’Impresa Turistica che si tiene da tre anni all’Università del Piemonte orientale, e di Loreno Rossi, presidente di Confesercenti Bologna, che ha raccontato come l’Emilia Romagna ha organizzato la sua offerta turistica, cioè tutto un altro mondo rispetto al Piemonte e ad Alessandria.

Presente anche l’assessore regionale Vittoria Poggio che ha confermato come l’intenzione sia quella di “valorizzare le esperienze virtuose in modo da fare da traino a quelle che denunciano ancora qualche gap d’efficienza. Alessandria? Va affiancata da altre realtà meglio organizzate ma senza prevaricazioni”.