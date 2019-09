Grazie lettori, siamo al 59° posto in Italia

Red – Alessandria Oggi si piazza al 59° posto tra i giornali on line in Italia. Lo si deduce dalla classifica stilata da Audiweb, dove non siamo ancora presenti per motivi puramente amministrativi, ma abbiamo le credenziali per entrare. I dati in nostro possesso sono ricavati dalle tabelle di Google Analytics e sono a disposizione per chi volesse verificare. Alessandria Oggi è piazzata dietro www.alvolante.it rivista on line leader del settore auto e motori. Da notare che www.alessandriaoggi.info è l’unico giornale nativo on line piemontese presente in graduatoria. Si tratta di un risultato incoraggiante che premia gli sforzi che facciamo in redazione da quasi due anni, cioè da quando un amico ci ha aiutati a crescere dandoci fiducia e sostegno. Lo ringraziamo di cuore nella certezza che i risultati miglioreranno stando anche ai più recenti dati in nostro possesso. Stavolta siamo stati presi in contropiede perché mai più ci saremmo aspettati una performance del genere, un contropiede anomalo perché il gol l’abbiamo fatto noi grazie a voi, carissimi lettori.

L’informazione on line è in costante crescita

C’è da dire che, malgrado il periodo vacanziero, luglio non è stato un mese negativo per l’informazione online. Secondo le rilevazioni di Audiweb, 31 brand sui 60 della classifica vedono crescere la propria audience organica nel giorno medio; due sono stazionari; 27 sono in calo.

Contrastante l’andamento dei quotidiani: in leggera flessione la Repubblica (-2,2%), il Corriere della Sera (-1,8%), Libero (-3,3%) e Il Giornale (-0,7%); più accentuate le perdite della Stampa (-9,7%) e del Sole 24 Ore (-19,2%); in crescita invece Il Fatto Quotidiano (+5,6%). Anche all’interno di uno stesso gruppo editoriale si possono osservare differenze notevoli: tra le testate di Caltagirone Editore, Il Messaggero perde il 9,3%, Leggo guadagna il 2,8%, Il Mattino il 10,3%, Il Gazzettino l’11,8% e il Corriere Adriatico il 18,4%.

L’informazione locale è vincente

I quotidiani locali in genere sono andati meglio di quelli nazionali. Quelli del gruppo Gedi/Espresso sono cresciuti del 6,7%; Il Centro, che faceva parte dello stesso gruppo fino a due anni fa ma poi è stato ceduto, è cresciuto del 33,6%. La crescita maggiore l’ha registrata l’UnioneSarda (+45,4%), ma questo exploit è dipeso sostanzialmente da un fatto tecnico: l’inserimento dei tag nella pagine Amp di Google e negli Instant article di Facebook, in precedenza non rilevati da Audiweb. La stessa operazione l’ha condotta anche il Giornale di Sicilia, che guadagna il 21,6%. Tra le agenzie di informazione, perde qualche punto l’Ansa (-5,4%), mentre cresce notevolmente l’Adnkronos (+39%); l’Agi non è più rilevata da Audiweb.

Ancora instabile l’informazione on line

Contrastante anche l’andamento dei giornali nativi digital: da un lato l’Huffington Post perde il 7,5% e Business Insider Italia il 20,3%; dall’altro lato Fanpage guadagna il 3,9%, Blitz Quotidiano il 14,7% e Affaritaliani addirittura il 27,6%. Notevole anche l’exploit di Caffeina (+32,6%), magazine online nato come espressione dell’omonimo festival letterario di Viterbo, ma trasformatosi poi in un sito di gossip e cronaca nera, incline a pubblicare informazioni fuorvianti e titoli ingannevoli (NewsGuard gli attribuisce un bollino rosso), segno che non sono solo la qualità e l’accuratezza dell’informazione a pagare su Internet, quanto meno in termini di audience.