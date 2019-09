Luca Mercalli “il catastrofista” tiene bordone a una pattuglia di “climatologi” disinformati al seguito di Greta

di Giusto Buroni – Questa volta il Presidente della Società Meteorologica Italiana Onlus (e non di tutti i meteorologi, come anch’io credevo), il notissimo presenzialista-tuttologo-catastrofista Luca Mercalli, colpisce più duro, e in sole tre righe, al termine di uno dei suoi ormai ripetitivi articoli sui cambiamenti climatici, indica agli “estremisti adolescenti del catastrofismo climatico” (le migliaia di aderenti all’FFF, Friday For Future di Greta Thunberg&C) su chi scaricare le proprie ire: “….la petizione degli scienziati negazionisti ha almeno un vantaggio: rende disponibile ai nostri giovani studenti che, sollecitati da Greta Thunberg, lottano per il loro futuro, una lista autografa dei loro nemici”. Il suggerimento è raccapricciante anche se non nuovo, dato che riecheggia i frequenti appelli lanciati dallo stesso Mercalli dalla televisione (e radio) a sostenere le azioni, non importa se violente, dei manifestanti anti-Tav, che gli permettono, bloccando i cantieri, di difendere le sue proprietà in Val di Susa.

Se gli dimostri che ha torto si arrabbia

L’articolo in questione, di cui un amico mi ha fornito la (brutta) fotocopia allegata, tratta dalla rivista Coop, 2019 n.ro 7, è l’irritata reazione del Mercalli alla petizione promossa, piuttosto tardivamente, a metà giugno 2019, da alcuni attenti ricercatori italiani (e loro simpatizzanti) contro le frequenti assurde e infondate raccomandazioni dell’Ipcc (Intergovernmental Panel On Climate Changes) sul comportamento che devono tenere gli “altri” esseri umani: quei sette miliardi circa che non fanno parte dell’Ipcc, né dei loro datori di ricca pagnotta (Onu), né dei padroni della politica e dell’economia mondiali, che fanno il bello e il cattivo tempo per spartirsi, nemmeno troppo equamente, ricchezze e agi di ogni genere (si tratta di qualche decina di migliaia di persone in tutto, ciascuna delle quali però conta su un certo stuolo di avidi leccapiedi).

Disinformazione pianificata al servizio dei prepotenti

A beneficio degli ammiratori di Greta Thunberg e “virtuosa” famiglia, che non sapessero chi sono i soggetti con cui si schierano ideologicamente, senza capirne neanche l’ideologia, ricordo che l’Ipcc è il felice Comitato dell’Onu che, sulla base della sola lettura (altro che “scienziati” o “ricercatori”!) di studi pubblicati da sedicenti Centri di Ricerca internazionali, profetizza, su commissione, catastrofi globali imminenti (oggi ci resterebbero solo 10 anni) se i sudditi dei potentati economici (p.es.noi Italiani, ma anche il negretto centroafricano che non vivrà tanto da impostare un proprio “stile”) non si assoggetteranno a modificare lo sconsiderato stile di vita attuale. Che nella maggioranza dei casi “fortunati” si basa su: mangiare carne e pesce, o anche vegetali, ma a volte fuori stagione, bere acqua, lavarsi frequentemente, e non solo le mani, trasportare i liquidi in leggeri contenitori di plastica, automatizzare i lavori pesanti o ripetitivi, e spostarsi spesso e pigramente su veicoli richiedono energia per funzionare.

Il progresso è nemico della salute? Ma chi l’ha detto!

Queste sono le “cattive abitudini” che gli stupidi FFF di Greta Thunberg&C e i più stupidi “ammiratori” chiedono di abolire o, se proprio non si può, di praticarle nel massimo del disagio possibile, indipendentemente dalla salute e dall’età (chi non ce la fa, crepi: farà bene all’ecosistema, di cui l’Uomo è un anello qualunque ma recalcitrante, dicono loro). Tra parentesi, non ho mai sentito un FFF criticare anche le cattive abitudini dei produttori dei beni di consumo, che spesso producono roba inutile o in modo contrario alle regole del risparmio energetico, che è l’unico modo ragionevole, valido e scientifico di gestire le risorse. Le quali, prima di arrivare al consumo finale, devono essere “estratte”, lavorate, commercializzate, immagazzinate e distribuite: e se una cosa sarà stata prodotta “bene” si può star sicuri che sarà anche consumata meglio (ma una filiera “virtuosa” va a scapito della “crescita” e del PIL; e già questa frase dovrebbe suggerire che è prima di tutto il sistema economico che va cambiato, qualunque sia l’inconveniente a cui si vuol porre rimedio).

Piuttosto aboliamo le armi e finiamola di distrarre la gente con falsi problemi

Infine, non ho mai sentito la “bambina” dalle treccine e i suoi mandanti, accoliti e discepoli (ma nemmeno Mercalli, che pure sa tutto di tutto) fare un discorso contro gli armamenti e contro le guerre, che sarebbero gli obiettivi più ovvii da colpire quando si tratta di sprechi e di cattivo uso delle risorse (oltre che di amore per… gli animali; visto che l’amore per gli umani in questa mini gentaglia viene proprio per ultimo). Ma come fa l’Onu a combattere la guerra e le armi se il compito per cui è nata era proprio (e ancora lo è) il “controllo” delle guerre? Questo conflitto di interessi basterebbe a smascherare tutta la montatura della lotta ai cambiamenti climatici (o qualunque altra lotta globale), fatta sacrificando lo stile di vita, ma non si può pretendere che degli adolescenti, per di più capeggiati da una famiglia di malati mentali, arrivi a capire anche queste sottigliezze. Un po’ di più ci si aspetterebbe dai tanti Mercalli del Globo.

L’oppressione del terrore fa comodo agli sfruttatori dell’Umanità

Tornando agli stili di vita, visto che di sprechi nella produzione e nelle guerre neanche l’umanissimo Mercalli si sente in dovere di discutere, farò osservare che dai tempi che precedettero la scoperta del fuoco e l’invenzione della ruota, gli uomini, le donne (e i bambini) della Terra hanno sempre coltivato insane aspirazioni a ciò che rende una vita più piacevole e meno faticosa; e si sono sforzati di realizzarle al meglio, se non fosse che fra loro si sono sempre annidati uomini e donne che capirono che avrebbero potuto trarne maggior vantaggio personale se fossero riusciti a ridurre in schiavitù il maggior numero possibile dei loro compagni di avventura. Questi “esseri superiori” capirono anche che si poteva ottenere ciò senza debilitare fisicamente i sottoposti, ossia conservando quasi completamente la “forza lavoro”, essendo sufficiente opprimerli psicologicamente col terrore (o perfino con moderata, purché costante, paura).

Scienziati fai da te e le bufale di Mercalli

Così, pretesi scienziati come Mercalli, che osa criticare i titoli di studio dei firmatari della Petizione pur non avendo egli stesso uno straccio di laurea italiana (a quanto dice Wikipedia, almeno), da sempre si impegnano a descrivere le più disparate varietà di “Fine del Mondo” causate dal cattivo comportamento della specie umana. Già diversi anni fa il Mercalli annunciava “trionfalmente” in televisione, da Fazio, che proprio in quel certo giorno sulla Terra si era superato l'”oil peak”, ossia il momento in cui si cominciavano a intaccare le scorte di petrolio per il futuro e perciò si cominciava a scivolare senza ritorno verso la fine. Non so se è chiaro che oggigiorno non si sa più dove mettere il petrolio, nonostante le scandalose azioni terroristiche che colpiscono pozzi e raffinerie di produttori concorrenti; e che la campagna contro la plastica rientra in queste azioni di boicottaggio, travestite da provvedimenti umanitari o ecologici. Questi scienziati fai-da-te con enormi interessi privati con cui acquistano la protezione dei Potenti di cui sopra, contano ciecamente sulla disinformazione dei più (da essi stessi favorita), sulla smemoratezza (e debilitazione) degli anziani e sulla credulità sull’ignoranza e sull’entusiasmo dei giovani. In quasi tutti i periodi della Storia questa strategia ha avuto successo, favorendo questo o quel Potentato, e il periodo in cui viviamo non fa eccezione, e se a qualcuno sembra una novità è solo a causa dei rinnovi generazionali, che cancellano la memoria storica, nonostante i nuovi immensi archivi digitali che la tecnologia ci offre.

Per il bene di tutti, i politici non seguano i catastrofisti come Mercalli

La violenza dell’invettiva di Mercalli è comunque sproporzionata all’incisività della Petizione con cui il preteso divulgatore (di zizzania?) se la prende. Riproduco infatti fedelmente qui di seguito il brano conclusivo della petizione, presentata dagli scienziati “negazionisti” alle più alte cariche dello Stato, che riassume, senza ometterne alcuna, le modeste ragionevolissime richieste che la petizione contiene e contro cui Mercalli si scaglia, non avendo letto o non avendo capito (essendo “prevenuto” contro i “nemici di Greta”) il semplice testo: “Posta la cruciale importanza che hanno i combustibili fossili per l’approvvigionamento energetico dell’Umanità, suggeriamo che non si aderisca a politiche di riduzione acritica dell’immissione di anidride carbonica in atmosfera con l’illusoria pretesa di governare il Clima.”

Prima di pronunciare mucchi di sciocchezze bisogna saper leggere

Questo e non altro è il contenuto della petizione che tanto scandalizza lo sprovveduto Mercalli. Da esso si evince che:

i firmatari, ben lungi dall’essere “in massima parte rappresentativi di discipline scientifiche che non hanno a che fare con la climatologia”, come sostiene l’agrimensore Mercalli divenuto meteorologo per censo, sono ovviamente coscienti che gli ultimi 20 anni hanno avuto manifestazioni climatiche differenti dai decenni precedenti e non possono essere chiamati spregiativamente “negazionisti”: negano saggiamente, in mancanza di prove scientifiche, l’origine antropica dei cambiamenti; l’anidride carbonica proveniente dalla combustione di risorse fossili non è certo il gas maggiormente responsabile del cosiddetto “effetto serra” (lo superano in graduatoria almeno il vapore acqueo – già, proprio quello che esce dai motori a idrogeno – e il metano), e neanche sarebbe un’impresa irrealizzabile trattenerne una gran parte a terra, o meglio sotto terra; il guaio è che l’anidride carbonica, grazie alla disastrosa divulgazione dei nostri scienziati fai da te, si è trasformata da gas serra a gas tossico, diventando per il popolo e per i ragazzini FFF il “numero uno” da combattere; le fonti cosiddette “rinnovabili”, che rinnovabili non sono, a parte la vecchia “acqua di fonte”, si ottengono solo grazie ad abbondante consumo di combustibile fossile (almeno finché sarà tabù parlare di “nucleare”), come dimostrava con molta chiarezza un articolo di Danilo Taino (Corriere della Sera 2018), che calcolava la quantità di energia da petrolio (o gas) necessaria a produrre e mantenere una nuova vettura elettrica, confrontata con l’energia (per mobilità) che si ottiene dalla stessa vettura elettrica nell’intera sua vita operativa; e trovava che la seconda era, come prevedibile per chi conosce un briciolo di termodinamica, inferiore alla prima; i modelli matematici per le simulazioni dei cambiamenti climatici sono del tutto inaffidabili, portano a risultati differenti uno dall’altro, comportano una quantità di equazioni differenziali ingestibile dai migliori computer disponibile, ed hanno un numero di incognite che porta a infinite soluzioni a meno che non si introducano nuove equazioni, che al momento nessuno sa scrivere, o si facciano ipotesi su un certo numero di incognite; è chiaro che se tali ipotesi derivano già dall’assunzione che certi parametri del clima che cambia sono di origine antropica, il risultato che si ottiene è invalidato dall’assunto iniziale. E questo sembra essere il caso della maggior parte dei lavori gestiti dal’Ipcc, ma dall’Ipcc tenuti per buoni; a maggior ragione quindi la sentenza ormai universale secondo la quale “se la maggioranza degli studi sul clima concludono che i cambiamenti sono causati dalle attività umane, allora ciò è vero” è una mastodontica castroneria del tutto antiscientifica, e non ha nessun valore il fatto che sia “democratica”, nonostante lo stesso Corriere della Sera sostenesse il contrario solo una settimana dopo il già citato articolo di Danilo Taino; i firmatari esprimono da sempre fortissimi dubbi che un comportamento umano scorretto sia la sola causa delle anomalie climatiche rilevate negli ultimi tre secoli; questa credenza, lungi dall’essere “scientifica” (gli scienziati si basano su “esperienze” e non su “credenze”) è solo un’antica superstizione, per di più pagana, anche se purtroppo sostenuta anche dall’attuale Papa, tanto distratto da accettare di congratularsi con la miscredente Greta; lo “sforzo senza precedenti”, raccomandato così banalmente da un organo autorevole come si pretende sia l’IPCC, deve essere fatto allora per la riparazione dei danni già provocati da “eventi estremi” e per la prevenzione dei danni anche più gravi che potrebbero verificarsi in futuro, e non solo per i cambiamenti climatici, ma per esempio per impatto di meteoriti o del tutto imprevisti fenomeni endogeni preannunciati da terremoti o eruzioni; occorre comunque studiare ogni possibilità di influenzare il clima prescindendo da distinzioni su ciò che causa i cambiamenti considerati “dannosi”; è inutile concentrarsi sulle attività umane se esistessero fenomeni “naturali”, finora trascurati, che influenzano il clima in misura molto maggiore della attività umane; e sarebbe saggio smetterla di contrapporre la Natura all’Umanità (residuo della superstizione citata sopra), visto che nessuno può negare che l’Uomo sia manifestazione della stessa Natura che produce gli altri animali, i vegetali, i minerali, la pioggia, il vento, eccetera (è ridicolo parlarne in questo modo, ma gran parte dell’Umanità Civilizzata ha ancora bisogno che ci si spieghi in questi termini).

Nulla di personale

Certamente per la famiglia Thunberg e loro amichetti e amichette in sciopero (e anche per il signor Mercalli) tutto questo è arabo, ma proprio per questo si devono fidare di noi che a scuola ci siamo andati e non ci affidiamo a “sensazioni “che si trasmettono da bocca a orecchio”, come dicono i Francesi.

Comunque la Petizione che è oggetto di questo articolo non va al di là di manifestare seri dubbi sull’efficacia delle misure che l’Onu ha preso e continuerà a prendere per evitare presunte catastrofi da cambiamenti climatici, presunti anomali e soprattutto “innaturali”.

Quindi la Petizione e i suoi Firmatari non devono essere criticati dal punto di vista scientifico (soprattutto da chi usurpa il titolo di scienziato) e i nostri governanti (e quelli altrui) dovrebbero accogliere le istanze di “chi ne sa di più” (che nel caso dell’Italia sono praticamente tutti quelli che non fanno i Politici) e non di chi maneggia e muove più denaro.