Su Ream in consiglio comunale hanno mentito e parlato a vanvera mentre Mauro Bressan potrebbe andare alla guida di Acos Gestione Acqua: di male in peggio

Alessandria (a.g.) – Quello che colpisce tra le mille parole pronunciate stanotte in consiglio comunale, è il dibattito piuttosto superficiale e condizionato dalla solita propaganda politica di sinistra infarcita di inesattezze e menzogne a proposito dei bilanci di Ream, la società del gruppo Amag Spa (REstiani+AMag) a capitale misto pubblico-privato, costituita nel febbraio del 2003 per entrare nel mercato della gestione calore in complessi residenziali, fornendo sia il metano che le caldaie, che sta per essere liquidata. Nel corso del dibattito si sono sentiti strafalcioni – sarà perché era tardi – degni di una discussione da Bar Sport alle tre di notte. Un bravo ragazzo come Giorgio Abonante, post comunista ora piddino, è andato subito alla carica illustrando la sua interpellanza ma sbagliano fatti e date. Gli è che, rispondendo all’interrogazione, il vicesindaco Davide Buzzi Langhi non ha fatto di meglio cadendo in trappola nel parlare di liquidazione inevitabile in quanto l’ultimo bilancio è in perdita di 20.000 euro rispetto agli anni d’oro che ha individuato essere stati nel periodo che va da 2010 al 2014 con fatturati da mezzo milione di euro. La verità è che i massimi utili sono stati fatti dal 2008 al 2012 quando presidente era “Lorenzaccio” Repetto da Castelletto d’Orba, mentre con la gestione Bressan (nel fotomontaggio col compagno D’Ascenzi) – da quel che si capisce leggendo i bilanci – Ream ha iniziato a contrarsi fino alla perdita finanziaria dell’anno scorso.

Ma la verità è ancora più ingombrante per i denigratori di professione quando, andando a controllare bene, si viene a sapere che sotto la presidenza di Lorenzo Repetto non vi è stato un solo bilancio in perdita:

Bilancio 2008 utile netto € 38.882,00

Bilancio 2009 utile netto € 421.049,00

Bilancio 2010 utile netto € 270.379,00

Bilancio 2011 utile netto € 278.207,00

Bilancio 2012, quando Repetto è stato “giustiziato” da Bianchi a metà anno, era abbastanza in linea con il 2011.

Con la gestione della sinistra di Mauro Bressan – che, dati i brillanti risultati ottenuti in Amag, per premio, voci insistenti danno prossimamente al vertice di Acos Gestione Acqua di Novi Ligure dopo la riunione con D’Ascenzi avvenuta ieri sera a Novi – già nel 2017 erano in perdita se non facevano certi maneggi (scivolamenti a bilancio).

A questo proposito, parlando del “semestrale del 2019” il vicesindaco ha detto che è più positivo e le perdite non aumentano, anche se i contratti diminuiscono. Misteri della matematica finanziaria applicata dal Buzzi Langhi anche perché non si riesce a capire some sia possibile che, se i contratti diminuiscono, per traguardare performance più favorevoli, dovrebbero aumentare le tariffe, ma così non è. Probabilmente non ci si accorge che la perdita contenuta del 2018 è dovuta a scivolamenti a bilancio, fatto per cui qualcuno, in un recente passato, è stato messo alla gogna dal pm comunista Ghio e condannato dal tribunale di Alessandria a proposito dei bilanci “scivolati” del Comune di Alessandria. Ma questa è un’altra triste storia mandrogna.