Urbano Cairo da Alessandria punta su Renzi in veste anti Salvini

Alessandria – Secondo il politologo Aldo Giannuli è possibile un’intesa politica fra Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Urbano Cairo uniti da una sorta di patto elettorale che potremmo chiamare Il Nazareno 2. Anche se il politologo dell’ateneo milanese non lo dice (considera uno scivolone la rottura estiva di Salvini), a terremotare la palude italiana – dopo il congelamento del governo gialloverde, commissariato dall’Ue tramite Conte, Tria e Mattarella – è stato proprio lo strappo del leader della Lega, con il suo “a queste condizioni non ci sto più”. Solo a quel punto, Renzi ha deciso di giocare la sua nuova partita, inducendo Zingaretti a ingoiare l’accordo coi 5 Stelle, a loro volta “sinistrati” dall’inciucio. Obiettivo del fiorentino: oggi controllare il Conte-bis, ricattandolo, e domani gestire la partita delle super-nomine, fino alla rielezione del presidente della Repubblica nel 2022. Giannuli si limita ad un’analisi tattico-elettorale senza tener conto delle voci sui contatti tra Renzi e il super-potere massonico, resi evidenti dalla passerella al meeting 2019 del Bilderberg.

“Gli hanno promesso di farlo entrare finalmente nel salotto che conta, se fosse riuscito a fermare i gialloverdi”, sostiene Gianfranco Carpeoro, saggista, legato a importanti ambienti massonici europei. Stando a Carpeoro – progressista, da sempre socialista – oggi Renzi può vantare una grande vittoria da esibire sui tavoli dei suoi veri mandanti: e potrebbe quindi anche alzare la posta, per chiedere per sé qualcosa di importante, con la minaccia di far cadere il Conte-bis.

Anche se Renzi per ora è accreditato di pochi voti: dal 3 al 5% al massimo, per Giannuli si tratta solo di una base di partenza che, se il fiorentino ci saprà fare, è destinata a crescere, e non di poco. Il politologo milanese aggiunge sul suo blog: “Il sistema dei partiti esistente è tutto in crisi e c’è un diffuso malcontento dei cittadini per l’offerta politica: Forza Italia si sta liquefacendo, il M5S ha avuto una batosta alle europee dalla quale è difficile che si rimetta. Quanto al Pd la batosta l’ha presa alle politiche, e alle europee ha recuperato percentualmente solo per l’altissimo numero di astenuti, ma ha perso altri 100.000 voti reali. Sinistra, +Europa e Fratelli d’Italia – scrive ancora il politologo – non riescono a sfondare e, di fatto galleggiano”.

Da parte sua Forza Italia, col suo striminzito 6% residuo, può dare un po’ di sangue alla neonata creatura renziana: anzi, non è neppure da escludere che i berlusconiani possano confluire nel nuovo soggetto renziano per cui un traguardo dell’11-12% potrebbe essere a portata di mano. Ed eccoci all’ipotesi del grande centro che potrebbe avere come sponsor proprio l’editore alessandrino Urbano Cairo che recentemente ha concesso un’intervista al “Foglio” per spiegare che non ha intenzione di candidarsi, ma se fosse costretto a farlo, avrebbe già uno straccio di programma in mente.

Cairo possiede “La7” e il “Corriere della Sera”, e attraverso una promozione mirata potrebbe appoggiare una sorta di confederazione tra Renzi e Berlusconi mettendo in squadra anche Tremonti, Sgarbi, Monti, Rutelli, magari anche Fini, in una sorta di parata di vecchie stelle. Le indiscrezioni romane si accavallano e l’ipotesi di Cairo sponsor di Renzi insieme al Cavaliere sta prendendo piede. Molte cose cambieranno secondo Giannuli, sempre senza tener conto del quadro internazionale, europeo e non solo, così determinante – finora – per la crisi italiana (dalla Via della Seta al decreto Golden Power contro Huawei, dal Russiagate anti-Salvini alla guerriglia con Macron e il voltafaccia dei 5 Stelle, fino all’elezione di Ursula Von der Leyen).