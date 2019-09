Grandissimo successo della 23° edizione della Novi-Castellania-Centenario della nascita di Fausto Coppi

Grande successo, per la 23° edizione di ciclismo della Novi-Castellania, valevole in ricordo di Fausto Coppi quest’anno nella ricorrenza del Centenario della nascita del Campionissimo Fausto Coppi, legato anche lo slogan “Io voglio pedalare sicuro”.

La partenza alle ore 10,00 dal Museo dei Campionissimi, mossiere della manifestazione il Presidente Francesco Melone, la manifestazione indetta dal Sezione di Novi Ligure dell’UNVS e dal Comitato Provinciale di Alessandria dell’ente C.S.A.In..

La manifestazione come negli anni passati ha ricevuto i patrocini: dalla Comunità Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Piemonte, dal CONI, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Novi Ligure, dall’Ente ENSTL, dalla sezione AIDO.

Questa edizione hanno aderito atleti del Piemonte, Lombardia e Liguria, hanno partecipato anche il settore femminile.

Un grazie al Comando della Polizia Municipale di Novi Ligure per il servizio d’ordine, ai volontari dei Carabinieri.

Un ulteriore ringraziamento al Cav. Uff. Franco Mazzini nella funzione di “inizio corsa ciclistica”.

Un grazie al Panificio Delucca , alle case dolciarie 3D e Dolci del Moro, e la Cantina Vinchio Vaglio, che hanno arricchito la premiazione, oltre l’organizzazione hanno coniato la maglia in ricordo per tutti i partecipanti 100 anni di Coppi, mentre la maglia da ciclista tricolore è stata sorteggiata, al settore femminile Virginia di Novi Ligure e settore maschile Paolo di Genova.

Un ringraziamento anche alla responsabile della Casa Coppi che ha permesso agli atleti di vistare la casa dove è nato e vissuto il Campionissimo.

A tutti un arrivederci alla 24° edizione e 101 anni della nascita di Fausto Coppi sabato 19 settembre 2020.

Alla premiazione svoltasi nella piazza Candido Cannavo’ e al Mausoleo di Fausto Coppi il presidente di Alessandria Giampiero Montecucco ed alcuni consiglieri, mentre per l’UNVS sezione di Novi Ligure Il Presidente Melone e Massone.