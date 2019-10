Novipiù Casale: preso il play Alessandro Piazza

Casale Monferrato – Rinforzo in cabina di regia per la Junior Casale in vista dell’imminente inizio di campionato.

La società rossoblù ha, infatti, ingaggiato Alessandro Piazza (nella foto), 32 anni, play che in carriera ha vestito le canotte di Brindisi, Imola, Fabriano, Teramo, Cremona, Forlì, Rimini, Barcellona Pozzo di Gotto, Eagles Bologna, Reggio Calabria, Agrigento ed Eurobasket Roma.

Con Agrigento Piazza ha vinto la serie A2 Silver e ha raggiunto la finale per la promozione in serie A. Il nuovo arrivato sarà già a disposizione di coach Ferrari per l’esordio in campionato di domenica 6 ottobre ad Agrigento.