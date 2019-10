Anche Fabio Scarsi, segretario provinciale del Pd, aderisce a Italia Viva; Borioli probabile commissario a La Spezia

Alessandria – Il Pd si squaglia anche nella nostra provincia: Dopo l’ex deputata Cristina Bargero, l’ex presidente della Provincia Filippi, entrambi di Casale, e l’ex sindaco di Tortona Gianluca Bardone, anche Fabio Scarsi, segretario provinciale del Pd, segue Renzi in Italia Viva, primo segretario provinciale in Piemonte a uscire dal Pd. Annuncerà la sua decisione domani. La diaspora piddina continua dappertutto e a La Spezia la segretaria Federica Pecunia è passata con Renzi lasciando vacante il suo posto, per cui potrebbe essere il nostro Daniele Borioli, tesoriere del Pd piemontese, ad essere nominato commissario.