L’Alessandria perde l’imbattibilità: al “Mocca” passa il Pontedera per 2-0. Grigi ora più lontani dalla vetta

Alessandria (Alessandria 0 – Pontedera 2) – L’Alessandria incappa nella sua prima sconfitta stagionale. Al “Moccagatta”, la truppa allenata da mister Scazzola cede per 2-0 al Pontedera e perde terreno nei confronti del Monza, vittorioso per 4-0 contro l’Arezzo e attualmente a +4 in classifica sui Grigi.

Nella ripresa i gol dei toscani contro un’Alessandria priva di Cosenza al centro della difesa.

Match subito vivace con gli ospiti che si fanno pericolosi al 14’ con Semprini che è ben chiuso da Sciacca.

Al 16’ sponda di Arrighini per il sinistro di Cambiaso che, però, alza troppo la mira.

Al 18’ Eusepi si gira bene in area ma il suo mancino è contratto dalla difesa avversaria.

Al 19’ gol sfiorato dai mandrogni con il palo colpito da Arrighini.

Lo stesso numero 8 prova poi la botta col sinistro: il tiro è forte ma centrale e Mazzini respinge.

Alla mezz’ora Eusepi penetra in area e libera il sinistro, respinto dalla difesa toscana.

Poco dopo Semprini, sponda Pontedera, lambisce il palo con un pallonetto.

Al 45’ altra occasione per Eusepi che di sinistro non inquadra la porta.

Nella ripresa Pontedera vicino al gol al 5’ con il tiro di De Cenco, Valentini sfodera una super parata.

Al 70’ arriva la prima rete della compagine toscana: Luca Piana, ex grigio, buca Valentini con un colpo di testa e il portiere dei piemontesi, dopo oltre 400 minuti, perde la sua imbattibilità. Pontedera in vantaggio.

L’Alessandria tenta di reagire ma il Pontedera è spietato e al 79’, sugli sviluppi di una punizione, De Cenco raddoppia da due passi.

Finisce 2-0 con i Grigi che tornano, così, con i piedi per terra.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Dossena, Prestia; Cambiaso (32′ st Pandolfi), Castellano (17’st Casarini), Suljic, Chiarello (28’st Sartore), Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Marietta, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, Pandolfi, Crisanto, M’Hamsi. All.: Scazzola

Pontedera (3-5-2): Mazzini; Risaliti, Piana (35’st Cigagna), Benassai;Pavan, Calcagni, Barba, Bernardini (21’st Bruzzo), Mannini; De Cenco, Semprini (38’st Giuliani). A disp.: Sarri, Ropolo, Giuliani, Bianchi, Salvi, Bardini, Negro, Balloni, Danieli. All.: Maraia.

Marcatori: st 26′ Piana. 33’st De Cenco

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Mannini, Semprini

Calci d’angolo: 6-5

Recuperi: 0+4.