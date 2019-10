Urbano Cairo da Alessandria sarà il prossimo leader di Forza Italia?

Alessandria (Andrea Guenna) – Per essere sveglio, è sveglio. Poi è un mandrogno e poi, forse, è anche ebreo, almeno così dicono i bene informati. E per quelli come me, cui gli ebrei piacciono, è tutto ok. Sto parlando di Urbano Cairo che potrebbe essere l’uomo della provvidenza per la nostra Italietta. Dopo le voci di un’intesa politica fra lui, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, uniti da una sorta di patto elettorale che potremmo chiamare “Il Nazareno 2”, volto a sderenare, una volta per tutte, quello che resta della sinistra italiana, ora si parla d’un incontro fra il Cavaliere e l’alessandrino rampante nella villa di Arcore, che si sarebbe svolto ieri, per parlare della possibile resurrezione di Forza Italia. Berlusconi è alla ricerca d’un erede che sia un tantino più sveglio di Toti, e Cairo, che è certamente un tantino più sveglio di Toti, ha accettato l’invito del Berlusca. L’argomento del rendez vous è stato quello di riconquistare un elettorato che oggi vota Salvini e la Meloni, ma anche i Grillini. Un miracolo ci vuole, un miracolo, ma per chi ha scalato in modo travolgente il mondo dell’editoria, comprando La 7 e il Corriere della Sera, l’impresa è possibile. La notizia – fondata – che Cairo stia appoggiando Renzi, ha fatto sì che il Cavaliere tornasse alla carica chiedendo al suo allievo preferito di lasciar perdere Renzi – al quale penserebbe direttamente lui – per dargli una mano a fare dell’Italia un Paese retto politicamente da un sistema maggioritario con elezione diretta del premier. Magari con elezioni a doppio turno come in Francia. Ma per fare questo bisogna mandare al macero gli odiati comunisti e imbrigliare i troppo esuberanti fascisti. Per i primi, essendo ormai invisi dalla stragrande maggioranza degli italiani, basta una spallata, ma per i secondi la cosa si fa più difficile. La Meloni è in crescita e Salvini regge saldamente sopra il 30% nei sondaggi. Berlusconi e Cairo hanno parlato a lungo e, dalle indiscrezioni che ci sono pervenute, sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Bisogna aspettare solo che il governo Conte 2 imploda. Ipotesi certa: è solo questione di tempo. Non tanto.